España, a por su primera medalla en 25 años

El seleccionador español David Martín Lozano (c) da instrucciones a sus jugadores. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Tokio, 7 ago (EFE).- La selección masculina de waterpolo tiene este domingo (Centro Acuático Tatsumi, 6.40 horas), el último día de Tokio 2020, una cita con la historia ante Hungría en busca de su primera medalla olímpica en veinticinco años.

No sube al podio el conjunto español desde que se colgó el oro en Atlanta'96 ante Croacia. En Sidney 2000, en la despedida de estandartes como Manel Estiarte, 'Chiqui' Sans y Pedro García, fue donde tuvo su última opción de podio. La perdió en un tremendo partido ante Rusia y, muy mermado el equipo en el apartado físico, cayó ante Yugoslavia (3-8).

Ahora, tras un torneo espectacular tan solo empañado en la semifinal por la derrota in extremis ante Serbia (9-10), la defensora del título, tratará de rematarlo ante el cuadro magiar, el más laureado de la historia con nueve títulos olímpicos, el último en Pekín 2008, cuando enlazó su tercera corona seguida.

El conjunto de David Martín perdió una magnífica ocasión de tener una cita con el oro. Dominaba por 7-4 a los serbios, pero el carácter competitivo de estos les impidió rendirse y un gol de Filip Filipovic a 26 segundos de la conclusión truncó el sueño español.

Obligada a recomponerse y a reconfirmar su gran momento de forma, Hungría se cruza en el camino por el bronce, un rival habitual en las grandes citas de la selección española, sin ir más lejos en la final del último Europeo de Budapest 2020. Era el segundo partido de ambos equipos en el torneo y los dos concluyeron empate, pero en la lucha por el oro continental España cayó en los penaltis.

El cuadro de David Martín, que también luce los galones de subcampeona mundial en Gwangju 2019, perdió entonces en la fase de grupos ante los húngaros (13-11), pero progresaron más y alcanzaron también la final, perdida ante Italia.

Hungría también sufrieron el mazazo de caer en semifinales ante Grecia, y con más claridad (6-9) que lo hizo en la fase de grupos (9-10). Tamas Marcz, como David Martín, ha tenido que trabajar en la recomposición física pero sobre todo mental tras la derrota.

En esta lucha por el bronce se enfrentarán los dos máximos artilleros del torneo, Krisztian Manhercz (19) y Álvaro Granados (18), pero la gran clave para España se centrará de nuevo en la defensa ante los cañoneros húngaros y en la capacidad de dar dinamismo al juego ofensivo.

El propio Granados, quien valoró la plata obtenida por la selección femenina, que a su juicio está "haciendo historia", opinó que enfoca el partido como un examen, en el que si se ha estudiado no hay nervios: "Nosotros hemos estudiado mucho y preparado mucho este campeonato. Hemos hecho un campeonato increíble y de nada vale ponerse nervioso. Tenemos que ser fieles a nosotros, a nuestro estilo de juego, y si jugamos como sabemos y como nos merecemos el partido irá bien".

Por su parte, el guardameta Dani López Pinedo, explicó que Hungría "es el equipo que tiene más individualidades, quizá el que tenga más calidad individual, pero es verdad que a nivel grupal hasta ahora no ha estado jugando muy en equipo".

"Siempre pasa con Hungría. Lo basan todo en el talento individual, que tienen muchísimo. Tenemos que estar muy atentos a que no salgan los especialistas en el lanzamiento, que son los dos zurdos y Varga", apuntó el meta del Atletic Barceloneta, quien reconoció que tras caer ante Serbia fue "un día duro, difícil" porque tenían el partido "muy en la mano".

"Nos quedamos muy cerca pero ya desde ayer hablamos. Tenemos todo claro, tenemos un premio muy grande", dijo López Pinedo, quien aseguró que España es el equipo que mejor waterpolo ha desarrollado, por lo que destacó: "A partir de ahí nos iremos con la cabeza muy alta con lo que sea. Si es con bronce más contentos y si hemos hecho un buen partido y Hungría nos supera y son mejores nos iremos a casa tan tranquilos". EFE

