El Senado de EE.UU. da un paso más hacia la votación del plan de infraestructura de Biden

Fotografía tomada el pasado 14 de julio en la que se registró al presidente de Estados Unidos, Joe Biden (d), junto al líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer (i), durante una sesión de debate del plan de infraestructuras de la administración Biden, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 7 ago (EFE).- El Senado de Estados Unidos acordó este sábado avanzar hacia la votación del plan de infraestructuras del presidente Joe Biden, un procedimiento que allana el camino de este importante proyecto.

Con una votación de 67 a 27, los senadores acordaron limitar el debate sobre esta iniciativa, lo que puede despejar la vía hacia una posible aprobación, aunque no quedó definido cuándo se dará la votación final.

El Senado se reunió hoy por segundo fin de semana consecutivo para tratar, antes del receso de agosto, este plan que busca invertir aproximadamente un billón de dólares durante los próximos ocho años para la reconstrucción de puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, abrió la jornada advirtiendo que permanecerán en sesión hasta que terminen su trabajo e indicó que pueden hacerlo "de la manera fácil o de la manera difícil".

Sin embargo, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, -y uno de los ha promovido el proyecto- admitió antes de la votación que hay "muchas enmiendas pendientes" que mejorarían la legislación.

La votación tuvo lugar después de una semana de deliberaciones de las enmiendas individuales presentadas por los distintos senadores y luego de que el domingo pasado se lograra un acuerdo sobre el texto final, de 2.700 páginas.

El presidente estadounidense, Joe Biden, acudió a su cuenta de Twitter para defender el acuerdo bipartidista de infraestructura como una "inversión histórica".

Biden aseguró que este proyecto, junto a su plan "Reconstruir mejor", permitirá crear en promedio "dos millones de empleos bien remunerados cada año durante la próxima década".

"No podemos permitirnos no hacerlo", agregó.

En marzo, Biden propuso una inversión de 2,3 billones de dólares pero la Casa Blanca tuvo que rebajarla ante las críticas de los republicanos.

Al referirse al plan de su sucesor, el expresidente Donald Trump lo consideró una "vergüenza" y advirtió a los representantes de su partido, el republicano, que le resultará "muy difícil respaldar a alguien lo suficientemente tonto como para votar a favor de este acuerdo".