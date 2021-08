El maestro Joao, más crítico que nunca con Olga Moreno, se pronuncia sobre su futuro en televisión

07-08-2020 El Maestro Joao entra a "Sola" con la promesa de vivirlo todo al 100% EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Convertido en uno de los colaboradores más crítico con Olga Moreno y Rocío Flores desde la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, "Rocío, contar la verdad para seguir viva", el Maestro Joao vuelve a la carga contra la mediática familia y, sin miedo a una posible demanda de Antonio David Flores, se pronuncia sobre el posible fichaje de la ganadora de 'Supervivientes' por un programa de televisión, consolidando así su protagonismo mediático tras casi dos décadas en un discreto segundo plano.



Hemos pillado al vidente disfrutando de una tarde de compras con su gran amigo Tom Brusse y, sin poder ocultar lo enamorado que está de su novio Santi - al que llama cariñosamente 'el rubio' - nos ha contado el gran momento por el que atraviesa. "Tengo que decir que tengo varios proyectos y de cosas rarísimas. De la misma manera que saqué una canción estamos gestionando para hacer un libro de cosas mías para poder ayudar a la gente, pero me han ofrecido una cosa para teatro. La verdad es que me encanta todo, me apetece todo", confiesa feliz.



Muy amigo de Anabel Pantoja, Joao cree que el documental sobre la sobrina de Isabel Pantoja, que próximamente estrenarÁ Mediaset, "puede ser muy interesante". "Me gusta que sobresalga por lo que es ella, no me gusta lo de sobrina de, novia de* ella tiene su propia identidad y puede sacar algo precioso. Anabel Pantoja sabe más que nadie en el mundo. Anabel podría contar lo más grande", señala sin descartar que algún día la colaboradora eclipse a su propia tía: "Eclipsar no sé, pero a lo mejor algún día se podrá decir Isabel Pantoja, la tía de Anabel Pantoja. Con el tiempo todo puede ser. Realmente creo que va a asombrar muchísimo, ella se aleja de la televisión cuando está ateniendo cada vez más protagonismo, creo que vale mucho. Es maravillosa".



Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre el posible fichaje de Olga Moreno por un programa de televisión, lo que la consolidaría como una estrella mediática, algo que al vidente no le hace ninguna gracia. "Espero que no, no me parece apetecible ni mucho menos. Tiene derecho, pero ni me apetece ni me interesa. Nunca ha querido ser famosa, lo ha dicho. Olga Moreno ha dicho siempre que no quiere ser famosa, déjenla tranquilamente", sentencia muy crítico, recomendando a la familia que no celebren nada por el momento porque "tienen muchos frentes abiertos. Tranquilidad, como dijo Rocío Carrasco, estoy deseando que llegue el otoño".



Sin miedo a una posible demanda de Antonio David por sus críticas, el Maestro Joao duda que vaya a formar parte de ese 80% de colaboradores demandados porque "va a tener bastantes visitas a los juzgados por cosas propias, yo no tengo ningún miedo porque no hay nada que haya dicho o hecho que sea demandable y si lo es, yo encantado, tengo abogados buenísimos. No me importa nada".



Tirando de ironía, el vidente nos cuenta qué futuro les ve a Olga y a Antonio David: "Les veo en Málaga, en la playa, tumbados, relajados y a lo suyo. Ya está", asegura, antes de confesar qué opina sobre la presunta atracción mutua que existe entre Alejandro Albalá y Marta López. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!