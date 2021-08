El gobernador de Nueva York afronta investigación criminal y resta apoyos

En la imagen un registro del gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Spencer Platt/Pool/Archivo

Nueva York, 7 ago (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afronta una investigación criminal en la capital del estado después de que una mujer que acusó al político de asaltarla sexualmente el año pasado en su residencia oficial lo denunciara esta semana, según confirmó este sábado el sheriff de la región.

El sheriff del condado de Albany, Craig Apple, dijo en rueda de prensa hoy que la denuncia de la mujer, una ayudante de Cuomo que se mantiene anónima, "alega una conducta criminal" y que la investigación de su oficina está en una fase temprana a la espera de recibir materiales de la Fiscalía General de Nueva York.

El martes pasado, la fiscal general, Letitia James, presentó tras cinco meses de pesquisas un informe que concluye que el gobernador demócrata ha acosado sexualmente a once mujeres, la mayoría trabajadoras o extrabajadoras suyas, y entre ellas la ayudante que ha acudido a la vía penal en el condado.

La mujer alega que Cuomo se comportaba inapropiadamente con ella desde 2019, con besos y abrazos que le hacían sentir incómoda, y que el pasado mes de noviembre en su residencia oficial, adonde acudió a petición de él, el político neoyorquino metió sus manos por debajo de su blusa y le tocó un pecho.

El sheriff, que no ofreció demasiados detalles debido a la investigación en curso, dijo que su equipo va a hacer una investigación "amplia" sobre las alegaciones y que tomará una "decisión" cuando compile la información necesaria, para lo que sus investigadores tendrán que entrevistar a la víctima.

Apple adelantó que "dependiendo de los hechos" tomará una decisión junto al fiscal del distrito de Albany, que está "colaborando" en el asunto, que podría resultar en la presentación de cargos criminales contra Cuomo, "probablemente un delito menor y posiblemente un par de ellos", en cuyo caso se encargaría del arresto, dijo.

RESTANDO APOYOS

Los abogados defensores del gobernador, que ha negado las acusaciones, aseguraron este viernes que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del estado no ha sido objetiva, alegaron "hechos que se contradicen y omisiones" en el informe, y sugirieron que se hizo para "apoyar una narración predeterminada".

Su abogada Rita Glavin, una antigua fiscal federal, se refirió en una rueda de prensa al caso de la denunciante y puso en duda detalles de su relato, como que ambos estuvieran solos en la oficina o que durante el suceso el gobernador diera un portazo como se alega, además de su comportamiento.

Mientras tanto, ha seguido engrosándose la lista de figuras políticas que llaman a dimitir a quien es gobernador de Nueva York desde hace 10 años, con medio centenar de presidentes demócratas de condados del estado emitiendo un comunicado conjunto al respecto este mismo sábado.

"Apoyamos al presidente (Joe) Biden y a todos nuestros oficiales electos en su llamada a que dimita el gobernador Cuomo. Hemos pedido su dimisión individualmente y ahora lo hacemos con una sola voz. Le agradecemos sus años de servicio (...) pero demandamos que se aparte inmediatamente", escribieron.

El que fuera uno de los políticos más populares del país por el buen trabajo que desempeñó en Nueva York durante la pandemia, al que están dando la espalda aliados y rivales políticos tras las alegaciones de acoso, se enfrenta también a un posible proceso de destitución por parte de la Asamblea Legislativa estatal. EFE

