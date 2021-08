El gesto de Juls Janeiro que 'amargará' el verano (más que la OCU) a Belén Esteban

07-08-2021 Julia Janeiro, el gesto que no gustará a Belén Esteban. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA @JULSJANEIRO



MADRID, 7 (CHANCE)



La vida de Juls Janeiro experimentó un cambio radical al cumplir la mayoría de edad. La primogénita de Jesulín de Ubrique y María José Campanario veía el pasado 18 de abril como su rostro, ya despixelado, se convertía en uno más que formaba parte de la crónica social.



Desde ese momento mucha fue mucha la tinta que se vertió acerca de su vida. ¿Cómo era Julia Janeiro? ¿A qué dedicaba su tiempo? ¿Con quién compartía su vida?, etc. Pero sin duda lo que más llamaba la atención era la relación que la joven mantenía con su padre.



Han sido constantes y habituales los encuentros de los que hemos sido testigos entre padre e hija, y que demuestran que la relación entre ambos es excelente. Pero si nos quedaba alguna duda de que Julia es el ojito derecho de su padre, valga esta publicación en Instagram de la joven Janeiro en la que aparece compartiendo una tarta con su padre junto a la leyenda "Love you dad".



https://www.instagram.com/p/CSRlqZmtY7XgUh8S2vBlISXIPGC-GGpmRrDDDE0/?hl=es



La cara del diestro lo dice todo. Desprende una felicidad que no necesita palabras para ser entendida. Una imagen que, seguramente, no gustará a Belén Estban y le hará el verano más amargo de lo que se lo ha hecho la OCU con la descalificación de su gazpacho. Ya han sido varias las ocasiones en las que la colaboradora ha verbalizado estar en desacuerdo con el trato de favor que Jesús da a su hija Julia en detrimento de la primogénita del torero, por lo que este almuerzo, en el que padre e hija se muestran tan divertidos y compenetrados, será otra de las situaciones que escueza a la de Paracuellos.