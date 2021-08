El 2021, un año devastador para las relaciones amorosas más consolidadas

01-01-1970 PAREJAS QUE HAN PUESTO PUNTO Y FINAL A SU RELACIÓN EN 2021 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EEUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Sin lugar a dudas este año está siendo especialmente trágico para las relaciones más consolidadas de nuestro país y es que con la llegada del verano también hemos presenciado la ruptura de algunas de las parejas que parecían irrompibles por su complicidad y unión durante muchos años.Ni los hijos en común, ni los muchos años de relación a sus espaldas han evitado que algunos de los rostros más conocidos de nuestro país digan adiós a sus bonitas historias de amor durante este 2021. Este ha sido el caso de Santiago Cañizares y Mayte García que han decidido separarse tras trece años de matrimonio y cuatro hijos en común. "Tanto Mayte como yo, queremos comunicaros que estamos pasando por un proceso de separación" comunicaron ellos mismos a traves de sus redes sociales.Sin duda alguna la gran sorpresa de la temporada fue la ruptura entre Iker Casillas y Sara Carbonero que, a pesar de parecer la pareja perfecta, decidieron acabar con la historia de amor que ha dado como fruto a sus hijos Martín y Lucas.Este 2021 tampoco ha sido nada bueno para la familia Bono que ha sufrido dos rupturas de lo más inesperadas. Primero fue José Bono y Aitor Goméz los que decidieron acabar su relación en medios de planes de boda para más tarde conocer el sorprendente divorcio de Amelia Bono y Manuel Martos después de más de 15 años de relación y cuatro hijos en común, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Aunque parecían un matrimonio de lo más unido y feliz, lo cierto es que la pareja tomó la decisión de separarse hace meses aunque no ha sido hasta este verano cuando la noticia se hizo pública.Aunque sí que pasaron la cuarentena juntos, la pareja de Imanol Arias e Irene Meritxell tampoco ha sobrevivido a esta pandemia. "Es cierto, hace meses que no estamos juntos" reconocía la propia Meritxell ante los rumores de crisis entre ellos. Intentando mantener su vida privada alejada del foco mediático, Imanol e Irene se dieron el 'sí, quiero' el 14 de noviembre de 2017 en una notaría de Madrid.A pesar de formar una de las parejas más románticas del panorama musical, también Álvaro Soler y Sofía Ellar han puesto punto y final a su relación durante este año. Utilizando las redes sociales para compartir la noticia con todos sus seguidores, ambos escribieron: "Queridísima familia, en estos tiempos tan surrealistas queríamos comunicaros que nuestras vidas van a seguir por caminos diferentes".Formando una pareja más que consolidada después de 15 años de matrimonio, también el actor Juan José Ballesta y su mujer Verónica Rebollo decían adiós a su historia de amor. "Son muchos años juntos y ya estábamos un poco estresados, así que nos hemos tomado un tiempo", confirmaba el actor asegurando que se trata de una decisión de mutuo acuerdo y "sin terceras personas" de por medio.Convertidos en un referente de felicidad y positividad ante los golpes de la vida, también Bertín Osborne y Fabiola Martínez finalizaban su matrimonio para sorpresa de todos. A pesar de esta decisión ambos siguen disfrutando de una maravillosa relación de amistad por el bien de sus hijos Kike y Carlos.Esta ola de rupturas amorosas no solo ha afectado a los rostros conocidos de nuestro país, también al otro lado del charco han 'sufrido las consecuencias'. "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor" escribían Jennifer López y Álex Rodríguez confirmando su ruptura. A esta pareja también se unen otras como la formada por Ana de Armas y Ben Affleck, Bill Gates y su esposa durante 27 años, Melinda Gates o Kim Kardashian y Kanye West.