Documental "499" muestra los ecos de la conquista en México sin oficialismos

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Alejado de los intentos oficialistas que abundarán para conmemorar los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, el director Rodrigo Reyes presenta "499", un documental que muestra los ecos de aquel hecho con la violencia actual.

"Teníamos que responder desde el cine, sabíamos que seguramente (la conmemoración) iba a ser un proceso de diálogo muy truncado, politizado y superficial y pensábamos cómo hacer una historia de este tema sin caer en lugares comunes o repetir estereotipos trillados", asegura Reyes en entrevista con Efe.

Rodrigo y su productor, Inti Cordera, encontraron esta forma diferente de revivir el hecho histórico al poner como personaje principal a "un achichincle (ayudante) anónimo de Hernán Cortés", es decir, un conquistador, 499 años después de su llegada para que fuera testigo de las atrocidades de la actualidad.

"(El conquistador) Debería de ver la violencia para que comprenda cómo se multiplica a lo largo del tiempo en esta empresa imperialista y colonialista que sigue atacando México", dice Reyes.

Así es como el documental repasa la ruta épica que Cortés realizó desde la costa de Veracruz, hasta su llegada a Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, pero esta vez con una mirada actual y con las voces de las nuevas víctimas de la violencia en el país.

El recorrido repasa la historia de periodistas asesinados, migrantes, mujeres víctimas de la violencia machista en el país, indígenas que han sido silenciados y desplazados, así como personas afectadas por la guerra contra el narco.

"Yo soy muy crítico con el uso de la historia para 'inflar' nuestros globos políticos hoy en día, creo que las necesidades de los mexicanos están súper claras y las víctimas están esperando ser escuchadas", dice contundente el director.

Es por eso que Reyes no considera relevante el acto político que el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo en el 2019 cuando emitió una carta al rey de España y al Papa para que pidieran perdón por la conquista de México.

"En México lo que hace falta es saber escuchar a las víctimas y a partir de ahí construir un proyecto", opina Rodrigo.

DE GIRA

El documental ha hecho un largo viaje en festivales internacionales de cine y ha sido galardonado en su trayecto desde el 2020.

Además, desde el 31 de julio, "499" comenzó una gira por la misma ruta del conquistador llamada "Diálogos sobre el pasado presente en la ruta de Cortés", en la que Rodrigo y su equipo han compartido su trabajo con la misma gente que aparece en la película y público nuevo a través de proyecciones y charlas.

"Sabíamos que a como diera lugar íbamos a estar aquí en el 2021, en la ruta de Cortés y cerrando la gira el 13 de agosto en Tenochtitlan, en donde fue la última batalla de Cuahutémoc y los tlatelolcas contra los invasores", asegura.

Con la gira cada día han visitado una ciudad y han revisado temas como la desaparición forzada, los derechos indígenas, entre otros. Después de este recorrido, la película pretende llegar a salas nacionales.

VIOLENCIA MACHISTA

El tema de la violencia exacerbada que existe en la actualidad hacia las mujeres queda retratado en la producción de Reyes al contar el caso de Fátima Quintana, una niña de 12 años que fue privada de la vida de forma atroz.

Su madre, Lorena Gutiérrez, es una de las voces del documental y se espera su participación en alguna de las presentaciones de la gira.

Desde el punto de vista del director, el machismo es uno de los paralelismos más tangibles que se tienen con la conquista en la actualidad.

"Los hombres impusieron un régimen muy machista y patriarcal en la conquista enquistado en otros protocolos machistas que existían dentro del entorno mexica (...) ¿Qué diferencia hay entre ver a las mujeres como ganado y verlas hoy que las están matando a un ritmo de 1 por día?", cuestiona el director al tiempo que critica la indiferencia de la sociedad.

Por ello, Reyes espera que el documental y la conmemoración histórica no pase desapercibida y se generen reflexiones más críticas sobre el suceso.

"Creo que debemos tomar un poco más de responsabilidad de nuestra realidad y nuestra historia, no decir que esto es un 'toro pasado', al contrario, está ocurriendo lo mismo en tu barrio o en el de al lado y quizás podrías hacer algo para presionar y cambiarlo", apela.