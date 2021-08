Cubanos Rodón y Abreu amarran triunfo de Medias Blancas frente a Cachorros

Los cubanos Carlos Rodón, desde el box, y José Abreu, con el madero, unieron fuerzas este sábado en las Grandes Ligas para que los Medias Blancas vencieran a los Cachorros, en partido entre equipos de Chicago, con blanqueada de 4x0.

Rodón ponchó a 11 en cinco sólidas entradas, mientras que Abreu y el venezolano César Hernández conectaron jonrones consecutivos para apoyar la labor monticular de su compañero.

El también cubano Yoán Moncada agregó un doblete de dos carreras para los Meidas Blancas en su segunda victoria consecutiva en la serie en el Wrigley Field de Chicago.

Los 'patiblancos' siguen liderando la División Central de la Liga Americana y mejoraron a 9-9 desde el receso del Juego de las Estrellas.

Rodón (9-5), que permitió solo dos imparables, y el bullpen de los Medias Blancaes se combinaron para 17 ponches.

En tanto, los Cachorros han perdido tres juegos seguidos y cinco de los últimos seis.

El abridor de los Cachorros, Adbert Alzolay (4-12), perdió su octava decisión consecutiva y no ha ganado desde que venció a los Padres de San Diego el 2 de junio. Lanzó bien y permitió dos carreras y seis hits en 6 y 2/3 de entradas, ponchó a siete y no dio boletos, pero la suerte no le sonrió.

Los Medias Blancas tomaron una ventaja de 2x0 en el primer inning cuando Moncada ligó un doblete con dos outs para que anotaran Hernández y Eloy Jiménez, quienes alcanzaron cada uno la base con sencillos por el cuadro.

En tanto, Hernández y Abreu agregaron seguridad en el octavo con jonrones frente al relevista Trevor Megill para sellar el marcador 4x0.

- Yankees con quinta victoria seguida -

En Nueva York, los Yankees vencieron 5x4 a los Marineros de Seattle gracias en parte a bambinazos de Aaron Judge y del venezolano Rougned Odor.

También fue la décima victoria del mítico equipo de la Gran Manzana en sus últimas 12 salidas.

Los Yankees borraron una desventaja de 4x1 al anotar cuatro veces en la sexta entrada para ganar los primeros tres en una serie de cuatro juegos contra Seattle, en duelo de equipos que luchan por boletos a los playoffs en la Americana.

Odor conectó un toletazo de cuatro bases de dos carreras por el jardín derecho para acercar a los Yankees a 4x3 en la sexta.

La victoria fue para Andrew Heaney (7-8), su primera desde que fue cambiado de los Angelinos de Los Ángeles a los Yankees.

El revés fue para Casey Aadler (0-2), quien no ha saboreado aún las mieles del triunfo.

Los Marineros cayeron ahora con balance de 3-6 en un viaje de 10 juegos.

El relevista Jonathan Loaisiga lanzó un noveno perfecto para su cuarto salvamento en lugar del cubano Aroldis Chapman, quien fue puesto en la lista de lesionados con una inflamación en el codo izquierdo.

- Resultados de sábado en las Grandes Ligas:

Yankees a Marineros 5x4

Azulejos a Medias Rojas 1x0 (primer juego de una doble cartelera)

Medias Blancas a Cachorros 4x0

Atléticos a Rangers 12x3

