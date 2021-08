Carlos Soler: "Unos penaltis hubieran sido lo más justo"

El centrocampista brasileño Douglas Luiz (c) se encara con el centrocampista español Carlos Soler (d) en la final de fútbol masculino entre Brasil y España de los Juegos Olímpicos 2020, este sábado en el Estadio Internacional de Yokohama en Yokohama (Japón). EFE/ Fernando Bizerra

Yokohama (Japón), 7 ago (EFE).- El futbolista de la selección española Carlos Soler afirmó hoy que jugarse el oro en los penaltis "hubiera sido más justo" en la final olímpica que se llevó hoy Brasil frente a La Roja al marcar el 2-1 en la prórroga.

"Creo que durante el partido tanto ellos como nosotros hubiéramos sido justos vencedores, y por eso unos penaltis hubieran sido lo más justo... Pero se han adelantado al final del partido y ya ha sido casi imposible de remontar", dijo el centrocampista del Valencia CF en zona mixta tras el encuentro.

Soler destacó la necesidad de "darle el valor que tiene" a la plata lograda por España, y afirmó que "con el tiempo, se le dará", aunque se mostró comprensivo con la frustración que puedan sentir tanto los propios jugadores como los aficionados.

"Al final esto es algo que tienen pocos jugadores españoles en la historia", dijo Soler sobre el segundo puesto logrado por la selección.

"Venir a los Juegos y hacer plata no ha sido sencillo, ha habido muchas circunstancias, lesiones, muchos viajes, no hemos salido del hotel en 40 días... eso al final la cabeza también lo sufre", dijo Soler.

El centrocampista también destacó la importancia de "mirar adelante" y afirmó que la selección "tiene mucho futuro" y "va al Mundial con todo" tras su buen papel en la Eurocopa y en Tokio.

Soler desveló parte de la conversación que tuvieron los jugadores con el cuerpo técnico y con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, en el corrillo que formaron tras el encuentro.

"Nos dijeron que no tuviéramos la cabeza baja sino todo lo contrario, la cabeza alta y a valorar la plata. Que cuando subiéramos al podio lo hiciéramos con una sonrisa porque nos lo merecemos", señaló.