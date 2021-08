Ana Obregón recupera la sonrisa y vive un gran momento personal después de la muerte de su hijo y de su madre

07-08-2021 Ana Obregón en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas tras una divertida escapada.. MADRID, 7 (CHANCE) Poco a poco y con el apoyo y cariño de sus familiares y amigos, Ana García Obregón va recuperando su vida y, con ella, la sonrisa y la alegría de vivir. Año y tres meses después de pérdida de su hijo, Aless Lequio, la presentadora se anima a realizar planes sociales con los que romper su rutina y disfrutar de nuevas experiencias. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Poco a poco y con el apoyo y cariño de sus familiares y amigos, Ana García Obregón va recuperando su vida y, con ella, la sonrisa y la alegría de vivir. Año y tres meses después de pérdida de su hijo, Aless Lequio, la presentadora se anima a realizar planes sociales con los que romper su rutina y disfrutar de nuevas experiencias.



La presentadora se vio sumida en una profunda tristeza con la muerte de su único hijo. Víctima de un cáncer, Aless Lequio falleció en mayo de 2020, fecha en la que la vida de Ana Obregón se paralizó perdiendo hasta las ganas de vivir.



Año y medio después de que la vida le diera a Ana el golpe más duro que puede recibir una madre, la presentadora se ha animado a reactivar su vida social. Con un viaje a Roma nos ha sorprendido. Una divertida escapada que ha hecho en compañía de su amiga Susana Urribarri, con la que mantiene una gran sintonía profesional y personal, no en vano compartieron romance con Darek.



Tras la escapada de amigas. Ana aterrizó en Madrid completamente renovada. Espléndida con un vestido blanco de estilo ibicenco que combinó con deportivas de la firma 'Converse' y con una gran sonrisa que vislumbraba a través de la mascarilla, la presentadora vive un gran momento personal y está preparada para iniciar una nueva etapa. Muy divertida iba Ana junto a su amiga, clara imagen de que en la ciudad eterna han vivido grandes momentos y ha relegado a un segundo plano el dolor.



Ha sido una época dura para Ana. A la muerte de su hijo se le ha sumado la de su madre, en mayo de este año, convirtiéndose así el quinto mes del año en el más fatídico del calendario para la familia Obregón. La propia Ana se disculpó por no tener lágrimas para llorar la pérdida de su madre cuando aún no se había recuperado de la de su hijo. Confiamos en que Roma haya marcado un antes y un después y a partir de ahora toque todas las lágrimas de Ana sean de alegría.