AMP.- Irán.- El G7 acusa a Irán del "injustificable" ataque contra el petrolero 'Mercer Street'

Un equipo de investigación del Pentágono concluye que Irán produjo el dron que atacó al petrolero



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los países miembros del G7 -- Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido -- han acusado formalmente este viernes a Irán de atacar la semana pasada el petrolero 'Mercer Street' que se cobró las vidas de un ciudadano rumano y otro británico.



"Condenamos el ataque ilegal cometido contra un buque mercante frente a las costas de Omán el 29 de julio, en el que murieron un ciudadano británico y otro rumano, en un ataque deliberado y selectivo, así como una clara violación del derecho internacional", según el comunicado.



Los ministros de Exteriores del G7 aseguran que "todas las pruebas disponibles apuntan claramente a Irán" como responsable de un ataque para el que "no hay justificación".



"El comportamiento de Irán, junto con su apoyo a las fuerzas y los actores armados no estatales, amenaza la paz y la seguridad internacionales y le pedimos que detenga todas las actividades incompatibles con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU", según la declaración, recogida por Al Arabiya.



Por otro lado, el Comando Central de Estados Unidos ha indicado este viernes en un comunicado que un equipo del Departamento de Defensa ha concluido que el dron detrás del ataque al buque se produjo en Irán.



En este sentido, ha añadido que el ataque "causó daños extensos" al 'Mercer Street' y ha precisado que el uso del dron "de ataque unidireccional" y "diseñado y producido por Irán" es "una tendencia creciente en la región".



"Irán y sus representantes los utilizan activamente contra las fuerzas de la coalición en la región, para incluir objetivos en Arabia Saudí e Irak", ha advertido el comando, recoge CNN.



El equipo del Departamento de Defensa ha compartido pruebas al respecto con expertos en explosivos de Israel y Reino Unido y "ambos socios han coincidido en los hallazgos estadounidenses", ha subrayado.



En la misma línea, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha hablado este viernes con su homólogo israelí, Benny Gantz, una conversación en la que ambos "expresaron su preocupación por la proliferación y el empleo de drones de ataque unidireccional por parte de Irán en toda la región y se comprometieron a seguir cooperando estrechamente en la seguridad regional", según ha detallado el portavoz del Pentágono, John Kirby.



Irán ha negado toda responsabilidad y desmintió en un primer momento las acusaciones que llegaban desde Israel. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadé, condenó lo que consideró "juegos de culpabilidad" y argumentó que las acusaciones vertidas por el primer ministro, Naftali Bennett, "carecen de base alguna".



La empresa que gestiona el buque, Zodiac Maritime, informó el viernes de la muerte de dos tripulantes en el ataque y apuntó que "los detalles del incidente están siendo establecidos y han una investigación en marcha", antes de agregar que trabaja de cerca con la United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO) y otras autoridades competentes.



La región del golfo Pérsico ha estado en el centro de una disputa latente entre Irán y varios estados occidentales, especialmente Estados Unidos y ha sido escenario de varios incidentes de este tipo durante los últimos años.