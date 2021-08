AMP.- EEUU.- Una mujer que denunció agresiones sexuales por parte de Cuomo presenta una demanda penal en su contra

El equipo de Cuomo critica el informe de la Fiscalía y dice que "no fue un ejercicio de búsqueda de la verdad"



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Una de las asistentes del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que denunció que había sido manoseada por él, ha presentado este una demanda penal en su contra, según ha confirmado la Oficina del Sheriff del condado de Albany, la capital del estado.



La mujer es identificada como 'Asistente Ejecutiva 1' en el amplio informe que esta semana la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó ante los medios, en el que se corroboran los episodios de abuso y acoso sexual que Cuomo habría cometido sobre al menos una decena de mujeres.



Por el momento, el contenido de la denuncia no se ha hecho público y Cuomo tampoco ha sido acusado de ningún delito, aunque el informe de James, resultado de una investigación de casi medio año, sostiene que el gobernador habría violado varias leyes estatales y federales.



Este caso particular es el de una antigua asistente, que en noviembre de 2020 habría sido asaltada en la mansión que el gobernador dispone en Albany, cuando introdujo sus manos por dentro de su blusa. Unos hechos por los que ya se abrió otra investigación a principios de esta semana.



Desde la oficina de Cuomo, que en todo momento ha negado todas estas acusaciones, aunque posteriormente pidió perdón a todas aquellas personas a las que podría haber dañado, ha calificado de "inconcebible" este episodio, pues "sería un puro acto de locura que el gobernador, con su vida bajo lupa, agarrase el pecho de una empleada en medio de la jornada laboral en la oficina de su mansión".



El informe, de 165 páginas, elaborado por el equipo fiscal liderado por James explica que este episodio en concreto forma parte de "un patrón de conducta inapropiada" llevada a cabo por Cuomo hacia esta persona desde finales de 2019.



Ese "patrón de conducta inapropiada" incluía "abrazos cercanos e íntimos", "besos en las mejillas, la frente y al menos un beso en los labios", "tocar y agarrar el trasero del Asistente Ejecutivo 1 durante los abrazos y mientras se tomaba fotografía con él" y "comentarios y bromas del gobernador sobre la vida personal y las relaciones de la Asistente Ejecutiva 1".



El informe cuenta que esta mujer calló sobre estos hechos "durante tres meses" y no planeaba hablar hasta que sus compañeros la vieron llorar "mientras observaba al gobernador declarar, en una conferencia de prensa el 3 de marzo de 2021, que nunca 'tocó a nadie de manera inapropiada'". Por aquel entonces ya había estallado el escándalo y varias mujeres denunciaron este tipo de agresiones.



LA DEFENSA DE CUOMO CRITICA EL INFORME



Posteriormente a que se conociese la presentación de la demanda penal, el equipo legal de Cuomo ha criticado el informe de la Fiscalía y ha condenado que esta se negase a proporcionarles una copia del mismo antes de su divulgación, informa la cadena estadounidense CNN.



"Todo eso fue problemático porque la oportunidad de desafiar, refutar y plantear preguntas no se produjo hasta después de que el informe fuera público", ha apuntado al respecto el abogado Paul Fishman.



Asimismo, el equipo ha dicho que el informe "esta realizado de una manera que respalda una narrativa predeterminada" y no ha sido "un ejercicio de búsqueda de la verdad".



"Conozco la diferencia entre armar un caso contra un objetivo y hacer una investigación independiente con mentalidad abierta", ha criticado, en concreto, la abogada de Cuomo Rita Glavin, para añadir que "aquí no ha habido una investigación con mentalidad abierta y amplitud de miras".



Por su parte, la fiscal general de Nueva York ha respondido a las críticas de la defensa de Cuomo, a la que ha acusado de "atacar" la investigación e "intentar socavar y politizar el proceso", lo que, ha condenado, "resta valor a la valentía demostrada por estas mujeres (las denunciantes)".



"Hay mujeres cuyos relatos han sido corroborados por una montaña de pruebas", ha aseverado James.



CUOMO, SOBRE EL ALAMBRE



El informe publicado por la Fiscalía General del estado de Nueva York esta semana ha vuelto a colocar a Cuomo sobre el alambre, reactivando las críticas hacia él y las voces, tanto fuera como dentro de su partido, para que presente su dimisión, algo que no tiene previsto hacer.



A la de que se presente una propuesta de juicio político en su contra, son varias las voces del Partido Demócrata que han pedido, o al menos consideran, que lo mejor que puede hacer es presentar su dimisión. Entre ellas está la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que considera que es lo mejor.



Más contundentes se ha mostrado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien pide directamente su salida, y uno de sus rivales dentro del partido, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, para quien "está claro" que el Cuomo "no está en condiciones de ocupar y servir en el cargo".



"Debe renunciar, y si continúa resistiéndose y atacando a los investigadores que hacen su trabajo, debe ser acusado de inmediato", afirmó De Blasio.