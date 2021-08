Afganistán.- Reino Unido contempla la acogida de periodistas afganos que colaboraron con medios británicos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno británico ya está contemplando la posibilidad de acoger a los periodistas afganos que hayan colaborado con los medios del país si considera que sus vidas corren "peligro inminente" ante cualquier represalia que pudieran adoptar los talibán, en un indicio más del enorme peligro que representa ahora mismo la insurgencia para el futuro de Afganistán, informa 'The Independent'.



El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha señalado que estos casos tendrán una consideración "excepcional" y se corresponden con una medida similar adoptada por Estados Unidos no solo con los periodistas afganos que hayan colaborado con medios norteamericanos, sino que se extiende a traductores y asesores de las fuerzas militares estadounidenses.



Hay que recordar que los periodistas afganos llevan meses siendo objeto de una campaña de asesinatos selectivos y que los talibán han comenzado a atacar abiertamente a responsables de comunicación, como ocurrió este pasado viernes con el asesinato del director de la oficina de prensa del Gobierno afgano, Daua Jan Menapal, muerto a tiros en la capital "en castigo por sus desmanes", según los talibán.



Raab responde así a una petición formulada por 23 organizaciones de medios de comunicación británicas, entre ellas el propio 'The Independent', que han pedido al Gobierno que prepare una estrategia de salida a los reporteros afganos, siguiendo el ejemplo norteamericano, ante el avance de los talibán por todo el país.



Estos trabajadores y sus familias, que "suman unas pocas decenas" por lo que su traslado implicaría un coste mínimo, se enfrentan a una amenaza "cada vez mayor" de que puedan acabar siendo objetivo de los insurgentes cuando culmine la retirada de las tropas internacionales del país.