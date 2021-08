Afganistán.- EEUU recuerda a los talibán que los ataques "no les otorgarán legitimidad internacional"

Psaki condena el asesinato del jefe de la oficina de prensa del Gobierno afgano



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha recordado este viernes a los talibán que los ataques y la violencia ejercida en Afganistán "no les otorgarán la legitimidad internacional que buscan" y les ha advertido de que "no pueden seguir" en esta línea.



Así lo ha expresado Psaki en una rueda de prensa en respuesta a cuestiones sobre los continuos avances de los talibán con la toma de varios distritos afganos y el asesinato este viernes del jefe de la oficina de prensa del Gobierno de Afganistán, Daua Jan Mepanal, el cual ha sido "condenado" por Estados Unidos.



"Si los talibán afirman querer legitimidad internacional, estas acciones no van a conseguirles la legitimidad que buscan (...). Podrían optar por dedicar la misma energía al proceso de paz que a su campaña militar", ha apostillado la portavoz.



De este modo, ha instado "encarecidamente" a los talibán a colaborar en el proceso de paz y a los vecinos a "invertir energías renovadas" en el proceso para un Afganistán "pacífico y una región estable".



Los últimos días de combates se han caracterizado por la toma insurgente de la capital de la provincia de Nimroz, la ciudad de Zaranj, en el suroeste del país, en lo que supone la primera conquista de esta envergadura por parte de los talibán desde hace años.



La toma de Zaranj supondría una gran victoria para el grupo, ahora mismo en plena ofensiva contra varias capitales provinciales. Las fuerzas gubernamentales están reducidas a un puñado de edificios en el centro de Lashkar Gah, la capital de Helmand, mientras que los insurgentes controlan los barrios de las ciudades de Kandahar y Heart, y lanzan frecuentes ataques en otras capitales, como Taluqan, Kunduz, Ghazni, Mitharlam y Sheberghan, en las últimas horas.



Los avances de los talibán, que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tayikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzado a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos, cuya cada vez menor presencia en suelo afgano ha animado al grupo a aumentar sus ataques.