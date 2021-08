5-2. El Betis fue mejor ante un Roma desquiciado que acabó con ocho jugadores

Trifulga entre jugadores del Betis y la Roma durante el partido amistoso que disputan esta noche en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla EFE/Jose Manuel Vidal

Sevilla, 7 ago (EFE).- El Betis se impuso con rotundidad (5-2) en el último partido de preparación antes de que el próximo sábado empiece LaLiga en el campo del Mallorca y lo hizo en el Villamarín ante el Roma, un rival que cuando estuvo once contra once fue inferior al conjunto local y que acabó desquiciado por su juego duro, lo que le hizo a acabar el encuentro con tres expulsados al igual que su entrenador, el portugués José Mourinho.

En la primera parte, en la que todo transcurrió con cierta normalidad, el Betis fue mejor, pero en la segunda no se pudieron ver grandes cosas porque el partido se rompió pronto con las continuas expulsiones de los visitantes.

Afrontó el equipo del chileno Manuel Pellegrini algo mas que un partido amistoso de preparación para el venidero curso, pues queda una semana para que se inicie LaLiga Santander y la prueba, ante un rival de talla como el Roma que entrena esta temporada Mourinho, podía dejar ver el nivel al que se encuentra actualmente la formación verdiblanca.

Además, la cita estaba también engrandecida por la presencia de público en el estadio Benito Villamarín diecisiete meses después de que se llenaran las gradas en el partido de liga ante el Real Madrid (2-1) que se disputó el 8 de marzo de 2020, aunque en esta ocasión solo estaba autorizado el veinticinco por ciento del aforo -cerca de quince mil espectadores- por el protocolo sanitario, pero finalmente acudieron 7.564 según los datos ofrecidos por el club.

Y todo ello rodeado de un ambiente emotivo al homenajearse la figura de Luis del Sol, fallecido el pasado junio a los 86 años y que fue futbolista tanto del Betis como del Roma, un equipo que llegó a Sevilla con mas margen de preparación ya que la liga italiana da comienzo siete días más tarde que la española.

Bien empezó el conjunto local, presionó alto y aprovechó su primera jugada a balón parado para concluirla con un buen remate ajustado a un palo del canterano Rodri Sánchez al que no pudo responder el meta internacional portugués Rui Patricio.

El buen arranque bético quedó empañado un tanto con la lesión del defensor senegalés Youssouf Sabaly, uno de los refuerzos de esta temporada, procedente del Girondins de Burdeos y que al cuarto de hora pidió el cambio al quejarse de una dolencia en el muslo izquierdo.

Tras ello, el partido bajó el ritmo y una relajación bética en el centro del campo sirvió para una contra romana y para que el uzbeko Eldor Shomurodov definiera muy bien ante otro de los refuerzos de la plantilla sevillana, el meta luso Rui Silva.

La alegría de los de Mourinho duro tres minutos, hasta que al francés Nabil Fekir le salió a la media hora un remate con parábola desde lejos que acabó con el balón entrando por la escuadra de un partido que se fue al descanso con un Betis que propuso mas y un Roma que, por momentos, se empleó duro para contrarrestar sus peores recursos.

En la reanudación de la segunda parte el preparador portugués renovó el equipo desde su inicio con muchos cambios, hasta cuatro de una tacada, y logró empatar pronto otra vez por mediación de Shomurodov al mismo tiempo que Sergio Canales también dejaba el campo por lesión (m.52).

Como en la primera, volvió el Betis a recuperar la ventaja pronto, en esta ocasión con un tanto de Alex Moreno en una jugada polémica al reclamar el Roma que el jugador bético le dio al balón con la mano, protestas que, además, propició la segunda tarjeta a Lorenzo Pellegrini y que fuera expulsado (m.58) y que también Mourinho acabara viendo el partido desde la grada.

Otra expulsión en el cuadro italiano, la de Gianluca Mancini (m.65) por dos amarillas, dejó el partido desvirtuado en su recta final, y mas cuando vio la roja el neerlandés Rick Karsdorp.

El técnico chileno también aprovechó para hacer muchos cambios en un partido que ya no tuvo historia pero que sí podía ser peligroso por alguna que otra lesión, aunque Cristian Tello y el canterano Rober González redondearon la goleada con el 5-2.

- Ficha técnica

5 - Betis: Rui Silva; Sabaly (Montoya, m.16), Édgar, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul, Canales; Rodri, Fekir, Aitor Ruibal; y Borja Iglesias. También jugaron en la segunda parte Guardado, Tello, Joaquín, Rober y William Carvalho.

2 - Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Amadou Diawara, Cristante; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; y Shomurodov. También jugaron en la segunda parte Ibanez da Silva, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Pérez, Kumbulla y Fuzato.

Goles: 1-0, M.04: Rodri. 1-1, M.27: Shomurodov. 2-1, M.30: Fekir. 2-2, M.50: Shomurodov. 3-2, M.58: Álex Moreno. 4-2, M.80: Tello. 5-2, M.83: Rober.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Expulsó a los italianos Lorenzo Pellegrini al ver dos tarjetas, en los minutos 37 y 58; y Mancini (53 y 65), al entrenador Mourinho, con roja directa en el 58; y a Karsdorp, también con roja directa en el 78 por una dura entrada. Además, amonestó a los visitantes Karsdorp (m.12) y Mkhitaryan (m.41).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Benito Villamarín ante 7.564 espectadores. La cita sirvió para un homenaje póstumo a Luis del Sol, fallecido el pasado junio a los 86 años y que fue futbolista tanto del Betis como del Roma, además de otros como el Real Madrid o el Juventus de Turín. Por ello, se guardó un minuto de silencio antes del inicio del encuentro y los hijos de Del Sol estuvieron en el palco de autoridades.