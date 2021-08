Un ron de Girona (España) conquista el oro en un concurso mundial en EEUU

Imagen cedida por la marca. EFE

Girona (España), 6 ago (EFE).- Un ron fabricado en Les Preses (Girona), en el noreste de España, ha conquistado la medalla de oro en uno de los concursos de licores más prestigiosos del mundo, el The San Francisco World Spirits Competition, celebrado en esa ciudad estadounidense.

Según informa la empresa fabricante, Spirits and Plus, el galardón se ha obtenido en la categoría premium extra añejo con el producto Ron Siete Villas 1511.

Al concurso se presentaron otros 4.000 licores entre rones, ginebras, whiskys, vodkas y tequilas y el jurado emitió su veredicto después de una semana de catas a ciegas.

Siete Villas 1511 se ha elaborado con variedades de ron envejecido procedentes de la República Dominicana y de Cuba que se han mezclado y reposado tres años en barricas de roble en Les Preses.

El maestro cubano Juan Alberto Álvarez, copropietario de Spirits and Plus, ha supervisado todo el proceso hasta obtener un licor de 40 grados que salió a la venta en marzo de 2020, justo antes de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia.

Álvarez ha explicado que "pese a comenzar en un mal momento, este premio ayuda a salir adelante", y ha detallado de su ron que "el Caribe tiene una temperatura alta pero estable, que facilita la oxidación y, aquí hay muchos cambios y el liquido se contrae y se dilata dentro del barril, lo que favorece la combinación de alcoholes con la madera".

Este destilado utiliza productos totalmente naturales sin azúcares añadidos y barricas de roble blanco americano que se habían empleado en una etapa de envejecimiento de whisky bourbon.

Juan Alberto Álvarez es un ingeniero químico con más de 30 años de experiencia al frente de fabricantes de ron de su país y que ha diseñado todo tipo de variedades en el Caribe, pero también en Europa y Asia.

El otro cofundador de Spirits and Plus, Agustí Gómez, considera que el Siete Villas 1511 es un producto "de Liga de Campeones que ha obtenido una medalla de oro en el concurso con un presupuesto de regional".

"Este certamen de licores de San Francisco es considerado como el más prestigioso y te abre puertas, porque puedes certificar que tienes el primer puesto", ha indicado.