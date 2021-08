Suecia, perfecta, domina la previa de saltos de obstáculos por equipos

EFE/EPA/Michael Reynolds

Tokio, 6 ago (EFE).- Suecia confirmó las buenas perspectivas de sus jinetes con el primer puesto en la clasificación de la competición de saltos de obstáculos por equipos de Tokio 2020, por delante de Bélgica y Alemania.

Henrik von Eckermann, con 'King Edward', Malin Baryard-Johnson, con 'Indiana', y Peder Fredricson, con 'All In', integraron el único equipo que acabó esta previa sin penalización alguna y un crono de 239.57. El trío tratará de que Suecia logre su primera medalla en esta competición desde Atenas 2004.

Tras los suecos, ganadores de los Juegos Ecuestres Mundiales de 2018, acabaron esta jornada Bélgica y Alemania, con cuatro puntos de penalización y cronos de 253.09 y 254.79, respectivamente,

Jerome Guery, con 'Quel Homme de Hus', fue el que cometió el derribo en el equipo belga, y Maurice Tebbel, con 'Don Diarado', por el germano.

Suiza finalizó cuarta con diez puntos, justo por delante de Estados Unidos, que acumuló trece, y de Francia, la defensora del título olímpico obtenido en Río de Janeiro 2016, que sumó quince.

Fabián Sejanes, con 'Emir', Martín Dopazo, con 'Quintino 9', y Matías Albarracín, con 'Cannavaro 9', otorgaron a Argentina la décima plaza, última que daba acceso a la final, con 27 puntos.

Completan la relación de clasificados Gran Bretaña, con el campeón olímpico en individual, Ben Maher, Brasil y Países Bajos, séptima con 20, octava con 25 y novena con 26, respectivamente.

Los británicos tratan de recuperar el oro que no pudieron obtener en Río con la moral de la victoria de Maher, que hizo un '4', al igual que Holly Smith, en tanto que Maikel van der Vleuten, bronce en individual con 'Beauville Z', no estuvo tan fino, penalizó con ocho puntos, pero tratará de liderar a su equipo en busca de un título que Países Bajos no logra desde Barcelona'92.

México no pudo pasar del decimosexto puesto debido a la eliminación de Eugenio Garza, con 'Armani SL Z'.

La final se disputará este sábado a partir de las 10.00 GMT en el Parque Ecuestre de la capital japonesa, cuyo equipo no pudo acceder a la prueba definitiva.