Sudán del Sur.- La ONU pide ayuda inmediata para los más de 90.000 desplazados por las inundaciones en Sudán del Sur

21-04-2020 Mujeres reciben ayuda alimentaria en Sudán del Sur POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL WFP/GABRIELA VIVACQUA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha pedido asistencia inmediata para las más de 90.000 personas desplazadas por las inundaciones en Sudán del Sur, especialmente en los condados de Ayod y Canal, en el centro del país.



Para muchos, se trata de la segunda vez que se han enfrentado con una inundación desde el mes de mayo, en un fenómeno que está "afectando gravemente la capacidad de la gente para sobrevivir", ha lamentado el coordinador en funciones de Naciones Unidas en Sudán del Sur, Arafat Jamal.



"Lo que está ocurriendo en Ayod es un ejemplo angustioso de cómo el cambio climático está alterando los patrones normales y intensifica los efectos de las inundaciones, dejando a las personas desorientadas y desposeídas", ha añadido.



De momento, un equipo humanitario se encuentra ya en el condado para evaluar lo que describen como una situación catastrófica, y para estudiar la colocación de nuevos diques capaces de contener las crecidas



Al menos nueve personas han muerto en estas lluvias torrenciales e inundaciones que han sacudido el céntrico estado de Unidad y los condados mencionados, así como el de Rubkona, cuyo gobernador, Gatluak Whichar Nyak, ha reclamado a las autoridades del estado que envíe balsas para rescatar a las personas que han quedado atrapadas.



"Los únicos lugares que no han quedado sepultados por las inundaciones son la sede de Rubkona, Pakur, Ding Ding, Panhial y Thawic", ha dicho, antes de agregar que "Nhial Diu Payam, Charchar, Atomadol y las aldeas circundantes han quedado bajo el agua".



Así, ha resaltado en declaraciones concedidas a la emisora Radio Tamazuj que la situación es complicada y que la población necesita ayuda ante esta "catástrofe". "La gente necesita una intervención rápida. La gente está sufriendo. No tiene comida, no tienen hogar y sus propiedades han sido trasladadas a Rubkona", ha detallado.



Philip Puot, administrador de Nhial Diu Payam, ha apuntado que "no hay comida, medicinas ni mallas para mosquitos". "La gente está durmiendo a la intemperie en la carretera principal", ha lamentado, sin que las autoridades centrales se hayan pronunciado al respecto.