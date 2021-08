Sudafricano Harris elimina a Nadal en tercera ronda del torneo ATP de Washington

El español Rafael Nadal, que regresó de un descanso de dos meses por una lesión, cayó este jueves ante el sudafricano Lloyd Harris con parciales de 6-4, 1-6, 6-4 en la tercera ronda del torneo de la ATP de Washington.

Con el triunfo, Harris avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará al japonés Kei Nishikori, quien venció al británico Cameron Norries, séptimo sembrado, con parciales de 3-6, 6-3, 6-3.

El español de 35 años, 20 veces campeón de torneos de Grand Slam, cedió en el primer set y después de ganar fácil el segundo (6-1) no pudo levantar el tercero y lo entregó con idéntico marcador del primero: un 6-4.

Nadal, número tres del mundo, agravó una lesión en el pie en una victoria en tres sets sobre el estadounidense Jack Sock el miércoles en su primer partido desde que perdió en las semifinales del Abierto de Francia ante el serbio Novak Djokovic, número uno mundial.

"La mejor noticia, el pie estuvo mejor que ayer", subrayó Nadal. "Seguiré aceptando el desafío que tengo ante mí y tengo una oportunidad la semana que viene en Toronto", adelantó el ibérico.

"Necesito seguir mejorando. Tuve muchos problemas con mi pie. No pude practicar todos los días que realmente quería, pero hice todo lo que pude. Me esforcé mucho aquí. Me esfuerzo mucho. Pero no fue suficiente", dijo Nadal en rueda de prensa.

"Seguiré intentando practicar de la manera correcta y darme la oportunidad de mejorar pronto. Voy a seguir haciendo mi mejor esfuerzo. Lo más positivo es que mi pie estuvo mejor que ayer, así que esa es la mejor noticia posible", agregó.

Nadal perseguía en este torneo su título 89 de su carrera, además de ponerse a tono cuando están a la vista los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati y el US Open, este último a partir del 30 de agosto en Nueva York.

Rafa no tomaba una raqueta desde hace unos 20 días debido a un dolor en el pie izquierdo, saltándose Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Djokovic, Nadal y el suizo Roger Federer ingresarán al US Open con un récord de 20 títulos de Grand Slam en su carrera cada uno, con el serbio tratando de completar el primer Grand Slam masculino del año calendario desde Rod Laver en 1969.

Nadal, tercer clasificado, que ganó títulos de arcilla a principios de este año en Roma y Barcelona, tenía tres rivales no cabeza de serie en la mitad del cuadro en Washington.

Harris se convierte en el primer jugador en vencer a Nadal en su primer encuentro con el español desde Denis Shapovalov en Montreal en 2017.

El sudafricano, de 24 años, ya venía pisando fuerte desde que obtuvo su primera victoria sobre un rival del Top-10 este año en Dubai al derrotar al cuarto clasificado mundial Dominic Thiem, actual campeón del US Open.

Por su parte, Nishikori, que se quitó del camino a Nadal, se recuperó para derrotar al séptimo sembrado Norrie, quien necesitó asistencia médica en el pie derecho en su partido ante el nipón.

- Auger-Aliassime también eliminado -

Previamente, el segundo sembrado, el canadiense Felix Auger-Aliassime, de 20 años y segundo favorito y clasificado en el puesto 15 del mundo, cayó ante el comodín estadounidense Jenson Brooksby por 6-3, 6-4.

Brooksby, clasificado 130º, fue subcampeón el mes pasado en Newport pero nunca había vencido a un oponente entre los 90 primeros.

Auger-Aliassime cometiendo una doble falta en el quinto juego, y Brooksby se mantuvo activo en el juego final.

"Tendré que ver qué pude haber hecho en ciertas áreas", dijo el canadiense. "Luché con lo que tenía, pero en general jugó un mejor partido".

Brooksby va por un puesto en las semifinales el viernes contra el undécimo sembrado australiano John Millman. El australiano de 32 años, cuyo único título ATP llegó el pasado noviembre en Kazajstán, venció al octavo sembrado estadounidense Reilly Opelka por 6-3, 7-6 (7/4).

Por otro lado, el italiano Jannik Sinner, de 19 años, superó al estadounidense Sebastian Korda, de 20 años, por 7-6 (7/3), 7-6 (7/3), reservando un enfrentamiento con el estadounidense Steve Johnson.

- Resultados del jueves en el torneo de ATP de Washington:

Hombres - tercera ronda

Lloyd Harris (RSA/N.14) venció a Rafael Nadal (ESP/N.1) 6-4, 1-6, 6-4

Kei Nishikori (JPN) a Cameron Norrie (GBR/N.7) 3-6, 6-3, 6-3

Mackenzie McDonald (USA) a Ilya Ivashka (BLR) 6-4, 6-4

Denis Kudla (USA) a Brandon Nakashima (USA) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.5) a Sebastian Korda (USA/N.12) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)

Steve Johnson (USA) a Ricardas Berankis (LTU) 6-2, 6-1

John Millman (AUS/N.11) a Reilly Opelka (USA/N.8) 6-3, 7-6 (7/4)

Jenson Brooksby (USA) a Félix Auger-Aliassime (CAN(N.2) 6-3, 6-4

js-meh/cl