Siria.- La ONU expresa su alarma por el repunte de los combates en Daraa y pide un alto el fuego "inmediato"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha expresado su alarma por el repunte de los enfrentamientos en la ciudad siria de Daraa (sur) y sus alrededores y ha alertado del riesgo para los civiles de esta nueva escalada de violencia, la de mayor envergadura desde 2018, por lo que ha pedido un alto el fuego "inmediato".



"El desolador panorama que surge de Daraa al Balad y otros barrios subraya el peligro al que hacen frente los civiles, repetidamente expuestos a combates y violencia y, de hecho, bajo cerco", ha valorado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.



Así, ha resaltado que los civiles "hacen frente a puestos de control, restricciones de sus movimientos, carros de combate en las calles y a la incautación y robo de sus propiedades", en medio de un repunte de los combates en la zona desde finales de julio.



La ONU ha confirmado la muerte de ocho civiles en el marco de los combates, en los que el Ejército sirio ha llevado a cabo ataques con artillería contra posiciones rebeldes, que han respondido con contraofensivas contra posiciones militares en la zona, lo que ha provocado el desplazamiento de unos 18.000 civiles desde el 28 de julio.



Asimismo, el organismo ha indicado que las fuerzas gubernamentales han ocupado viviendas privadas en varias zonas, robando además dinero, teléfonos móviles y ordenadores durante una serie de redadas llevadas a cabo entre el 30 y el 31 de julio en Daraa al Mahata.



"Recuerdo a las partes en conflicto sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario, en particular en lo relativo a la protección de los civiles. El despliegue de carros de combates en zonas residenciales y un puesto de control es una vivienda sugieren firmemente que las precauciones necesarias no están sido adoptadas", ha sostenido Bachelet.



"Es necesario que haya un alto el fuego inmediato para reducir el sufrimiento de los civiles en Daraa", ha manifestado, al tiempo que ha reclamado a las partes en conflicto que "permitan y faciliten el acceso rápido y sin restricciones de ayuda humanitaria".



La oficina de Bachelet ha resaltado por último que una faceta de este aumento de las tensiones y la violencia se ve reflejado en el hecho de que más de cien civiles hayan sido asesinados entre enero y julio, en asesinatos selectivos ejecutados por personas no identificadas.



El Ejército sirio recuperó el control de Daraa en 2018 con apoyo de Rusia, si bien algunos antiguos rebeldes se quedaron en la provincia en el marco de un acuerdo mediado por Moscú, incluido su control sobre algunas zonas, entre ellas Daraa al Balad, lo que ha derivado en enfrentamientos puntuales en el sur del país.