Rusia.- EEUU lamenta la ausencia de observadores de la OSCE en las próximas elecciones parlamentarias en Rusia

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha lamentado este jueves la ausencia de observadores de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en las elecciones parlamentarias rusas previstas para septiembre.



El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha afeado, en un comunicado, que las "restricciones" impuestas por Moscú "impidan" observar el proceso "de forma independiente", por lo que ha expresado su comprensión a la decisión de la OIDDH.



"Respetamos la determinación profesional de la OIDDH de que la decisión de las autoridades rusas de introducir limitaciones a la observación de las elecciones hizo imposible una observación independiente creíble", ha apostillado.



No obstante, Price ha advertido de que si bien los observadores de la OSCE no estarán presentes, "la comunidad internacional vigilará el proceso de las elecciones a la Duma, tanto en el período previo a las elecciones como el día de las mismas, para determinar si las condiciones son propicias para la celebración de unos comicios libres y justos".



"Rusia no escapará a los focos internacionales", ha aseverado también Price.



La OSCE había sido invitada a observar el proceso electoral previsto entre el 17 y el 19 de septiembre, cuando los rusos están llamados a acudir a las urnas para elegir a los integrantes de la Duma Estatal, así como a las regionales del 19 de septiembre.



Sin embargo, el miércoles, la OSCE alegaba que "la insistencia de las autoridades rusas en limitar el número de observadores que podríamos enviar sin ninguna restricción clara relacionada con la pandemia ha hecho que, lamentablemente, sea inevitable" tomar la decisión de no acudir.