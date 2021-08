Rusia.- Cierran dos medios de comunicación independientes rusos debido al bloqueo de las autoridades

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Dos medios de comunicación independientes en Rusia han cerrado por el bloqueo ejercido por parte de las autoridades del país, en medio de la represión contra medios independientes, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.



El equipo de Open Media Project ha informado, en un comunicado difundido por Telegram, del cese de su trabajo este jueves a causa del "bloqueo" a su sitio web por parte del regulador ruso de medios de comunicación, Roskomnadzor, a pedido a la Fiscalía de Rusia al considerar que se trata de una plataforma "asociada a organizaciones reconocidas como indeseables".



"Hemos decidido detener el trabajo porque los riesgos para el personal del proyecto son demasiado grandes", ha dicho el equipo del proyecto, para añadir que "nunca" han trabajado con "estructuras no deseadas".



Asimismo, ha lamentado que las autoridades no permitan "proyectos mediáticos con una visión crítica de lo que está sucediendo en el país". "Mientras más críticas, más corta la vida del proyecto", ha censurado Open Media.



Por su parte, MBH Media ha señalado también que dejaría de operar tras ser "bloqueado". "El Estado, más precisamente, aquellas personas que ahora se consideran el Estado, ha hecho todo lo posible para que en Rusia cada día haya menos medios de comunicación libres, cada vez menos medios independientes de las autoridades", ha apuntado la redactora jefe del medio, Veronika Kutsyllo, en una publicación en su perfil de Facebook.



Ambos grupos mediáticos fueron fundados por el crítico del Kremlin y ex magnate del petróleo Mijaíl Jodorkovski, que vive en el extranjero.



La Fundación Jodorkovski, registrada en Reino Unido, fue clasificada como "indeseable" por la Fiscalía rusa este año, prohibiendo de hecho todas sus actividades.