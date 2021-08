Polaco Tomala gana oro en 50 km de marcha en Juegos Olímpicos

Dawid Tomala sonríe tras ganar la medalla de oro en marcha de 50 km en Juegos Olímpicos. Parque Odori, Sapporo, Japón. 6 de agosto de 2021. REUTERS/Feline Lim

Por Chris Gallagher

SAPPORO, Japón, 6 ago (Reuters) - El polaco Dawid Tomala ganó la medalla de oro de la marcha de 50 kilómetros en los Juegos Olímpicos con una actuación dominante durante la segunda mitad de la prueba que se realizó el viernes en Sapporo, registrando un tiempo de tres horas, 50 minutos y ocho segundos, en su segunda carrera de la distancia.

El alemán Jonathan Hilbert se quedó con la medalla de plata y el canadiense Evan Dunfee se llevó el bronce.

Tomala, de 31 años, dijo que se pasó a la distancia de 50 kilómetros desde los 20 a principios de este año porque estaba "aburrido y necesitaba nuevos retos", y su decisión dio sus frutos inmediatamente.

"Este año cambió todo para mí, porque he empezado por primera vez a correr 50 kilómetros. Es el segundo 50 kilómetros en mi vida y una medalla de oro es una locura, ¿verdad?", dijo Tomala.

El triunfo de Tomala supuso el segundo oro sorpresa en la marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, después de que el italiano Massimo Stano ganó el jueves la prueba de 20 kilómetros, obteniendo su primera victoria en una gran carrera internacional.

El chino Luo Yadong estuvo al frente durante la mayor parte del primer tercio de la carrera, hasta que el grupo que incluía a Tomala lo alcanzó en la marca de los 20 kilómetros.

Tomala comenzó a distanciarse de la multitud alrededor del kilómetro 30, aumentando progresivamente su ventaja a más de tres minutos en una etapa. Finalizó la prueba 36 segundos por delante de Hilbert.

"Me quedaban unos 15 kilómetros para el final y sabía que era posible perder energía, porque en los 50 kilómetros puede pasar de todo. A veces vas rápido y no puedes terminar la carrera, pero me sentía cómodo a esa velocidad", apuntó el campeón olímpico.

"Pero al final, lo más importante era ganar esta medalla, así que bajé el ritmo porque la medalla de oro es la medalla de oro", agregó.

El francés Yohann Diniz, poseedor del récord mundial y campeón del mundo en 2017, abandonó la carrera antes de la marca de los 30 kilómetros, citando fatiga y dolor de espalda y diciendo que era una competencia de más para el atleta de 43 años.

"Esta será la imagen de mi carrera, los altibajos. Ahora, buena suerte a la futura generación, para mí se acabó", dijo Diniz.

La marcha de 50 kilómetros del viernes podría haber sido la última en unos Juegos Olímpicos. La prueba ha sido eliminada del programa de los Juegos de París 2024 porque no hay una carrera equivalente para las mujeres.

(Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)