París tomará el testigo como anfitriona olímpica intentando batir un récord

El presidente del comité organizador de París 2024, Tony Estanguet. EFE/JEAN-PAUL PELISSIER/Archivo

Tokio, 6 ago (EFE).- La ciudad de París tomará el relevo olímpico como ciudad anfitriona de los Juegos en la clausura del evento este domingo en Tokio, y su intención es hacerlo batiendo un récord, el de ondear la bandera más grande jamás izada.

Así lo reveló el presidente del comité organizador de París 2024, Tony Estanguet, en una rueda de prensa celebrada este viernes en Tokio y en la que también informó de que el artista Woodkid jugará un papel central en la música del evento, para el que ofrecerá un concierto gratuito el mismo día en los jardines del Trocadero.

"Pensamos que podríamos intentar el primer récord mundial de París 2024. Así que el domingo izaremos una bandera en lo más alto del lugar más conocido del mundo. Será la bandera más grande que jamás haya ondulado", afirmó Estanguet mientras se proyectaba una imagen de la capital francesa con la Torre Eiffel en la lejanía.

La bandera será posteriormente reciclada para hacer ropa, dijo el máximo responsable de la organización, como parte de su compromiso de tomar también el testigo de Tokio en sostenibilidad.

París 2024 se ha propuesto "sacar a los deportes de sus espacios tradicionales y situar las competiciones en el corazón de la ciudad, enfrente de los lugares de referencia parisinos más famosos", como la plaza de la Concordia, el Gran Palais o Versalles.

Además de con Woodkid, caracterizado por la fusión de la música electrónica y la clásica, en el proyecto han participado otros artistas de la talla de Rihanna, y también jugará un papel la unidad de vuelo acrobático del ejército galo, la Patrouille de France, señaló Estanguet, que añadió que habrá lugar para más sorpresas.

La ceremonia para tomar el testigo a Tokio, que todo apunta a que será en la distancia, "será diferente. Queremos que esta ceremonia esté en línea con el ADN de París 2024: abierto, espectacular y creativo", destacó el expiragüista olímpico francés.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que también participó en la rueda de prensa, aseguró que espera con nerviosismo al domingo.

"No puedo esperar para volver a traer la bandera (olímpica) a París. No puedo esperar para que los parisinos la vean, para que los franceses la hagan suya", dijo Hidalgo.

La alcaldesa parisina congratuló a Tokio por su capacidad para adaptarse para seguir adelante con los Juegos pese a la pandemia y por enseñar a París 2024 "el camino correcto" para su celebración, aunque se mostró optimista sobre la evolución de la covid-19.

"Afrontamos unos Juegos donde la covid en principio no estaría ahí", dijo Hidalgo, que confía en que los Juegos de París sean "el primer gran evento de verano poscovid" y que "el público esté ahí", en los estadios y eventos enmarcados en la competición. EFE

