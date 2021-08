París-2024 se siente preparado "para un maratón a la velocidad de unos 100 metros"

A tres días del paso de relevo de sede olímpica entre Tokio y París, el presidente del Comité de Organización de los Juegos de 2024, el francés Tony Estanguet, dijo estar "preparado para un maratón a la velocidad de unos 100 metros" por la intensidad de la puesta a punto del evento y prometió unos Juegos todavía "más espectaculares" y "más ejemplares", en una entrevista con la AFP.

Pregunta: ¿Qué conclusión extrae de los Juegos Olímpicos de Tokio, una edición tan especial al disputarse a puerta cerrada?

Respuesta: "Sienta bien reencontrarse con las emociones del deporte, esa es la primera enseñanza. Nos gustan los Juegos y estos Juegos son un bonito mensaje de esperanza, de universalidad, con emociones muy fuertes, grandes alegrías, grandes decepciones. La segunda enseñanza de Tokio-2020 es su capacidad de adaptación. La burbuja sanitaria ha demostrado que los organizadores encontraron un modelo que ha permitido controlar, proteger a los atletas y a la población".

P: ¿Trabajan sobre un escenario de pandemia?

R: "No sabemos todavía en qué contexto se organizarán esos Juegos. Estamos prácticamente seguros de que nos enfrentaremos a dificultades, sean climáticas o sanitarias, y en el momento adecuado habrá que tomar decisiones. Es importante estar aquí para observar. Vamos a digerir todo esto, anticipar diferentes opciones. Sabemos que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este covid y podemos esperar que de aquí a 2024 la situación mejore".

P: ¿Ha ido a ver las nuevas disciplinas, como el skate o la escalada, que estarán en París?

R: "Sí. Me ha gustado especialmente el ambiente, la programación musical con DJ. Se ve que es algo joven, es dinámico, va rápido, es espectacular. He hablado con los atletas de esas disciplinas y están contentos de estar aquí, felices también por nuestro concepto entre la plaza de la Concordia (de París) para los deportes urbanos o la ola de Tahití (para el surf). Necesitamos esta diversidad de las pruebas. He hablado con los estadounidenses sobre las sensaciones de las diferentes televisiones y es algo que anima. Son disciplinas que han generado buen impacto. Tuvieron muy grandes audiencias, especialmente en los grandes mercados chinos, indios y estadounidenses".

P: El paso de relevo de sede se realizará el domingo en la ceremonia de clausura, ¿qué cambia eso para el Comité de Organización de París-2024?

R: "¡Qué nervios! Qué emoción poder oficialmente recibir en unos días ese estatus de próximo organizador. Cien años después de los últimos Juegos de verano (de París-1924), ¡nos traemos los Juegos de vuelta a casa! Estamos en forma, nos hemos preparado bien para correr este maratón a la velocidad de unos 100 metros. Vamos a tener que acelerar. Nuestro punto fuerte es nuestra capacidad para proponer un nuevo modelo de Juegos. Unos Juegos más espectaculares, más ejemplares, entre comillas, con una auténtica exigencia en el plano financiero, en el aspecto medioambiental y en nuestra voluntad para abrir las puertas para que la gente pueda realmente vivir la aventura. Francia tiene todo para maravillar al mundo. ¡Vamos a ser vistos por 4.000 millones de personas!".

P: ¿En qué consistirá la ceremonia de apertura en el río Sena anunciada por el presidente Emmanuel Macron?

R: "Deseamos sacar la ceremonia de apertura del estadio y ponerla en el corazón de la ciudad de París. El objetivo de aquí al final del año es confirmar la viabilidad de esa ceremonia en el centro de la ciudad. Luego, vamos a tener que trabajar de verdad, a partir de inicio del próximo año, para imaginar un espectáculo en pleno centro de la ciudad".

