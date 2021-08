Paloma Lago nos revela su truco de belleza para estar cada día mejor

04-08-2021 PALOMA LAGO EN EL CLUB NAÚTICO DE MALLORCA. MADRID, 6 (CHANCE) En un momento excepcional de su vida en el que ha encontrado el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal, Paloma Lago disfruta de sus vacaciones en Mallorca donde ha vuelto a presumir de maravilloso cuerpo. Feliz y orgullosa de la mujer en la que se ha convertido, la presentadora no se perdió las regatas en el Club Náutico de Mallorca al que llegó muy bien acomapañda por su amiga María José Besora."Soy una persona muy deportista, me encantan los deportes de agua, los deportes náuticos, soy patrón de embarcaciones de recreo, soy submarinista* No dejo de vivir experiencias maravillosas alrededor del mundo del deporte y la isla te ofrece unas características increíbles para disfrutar al máximo de esas experiencias" nos ha reconocido la presentadora cuando le preguntan por su faceta más aventurera.Con muchos proyectos profesionales en televisión para la próxima temporada, Paloma asegura que el secreto para mantenerse en forma y con las pilas cargadas es la combinación perfecta entre la alimentación y el lugar elegido para vivir. "Alimentación saludable, vivir en un sitio privilegiado sobre todo ahora que llevo dos años viviendo en Galicia por la pandemia y eso ayuda a tener unas condiciones de vida muy saludables. Y luego tener una actitud muy buena ante la vida, cuidarme mucho con los mejores productos de estética y venir aquí y estar un poco en todos los frentes con la sonrisa que también es una garantía de vida y de salud". POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 6 (CHANCE)



En un momento excepcional de su vida en el que ha encontrado el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal, Paloma Lago disfruta de sus vacaciones en Mallorca donde ha vuelto a presumir de maravilloso cuerpo. Feliz y orgullosa de la mujer en la que se ha convertido, la presentadora no se perdió las regatas en el Club Náutico de Mallorca al que llegó muy bien acomapañda por su amiga María José Besora."Soy una persona muy deportista, me encantan los deportes de agua, los deportes náuticos, soy patrón de embarcaciones de recreo, soy submarinista* No dejo de vivir experiencias maravillosas alrededor del mundo del deporte y la isla te ofrece unas características increíbles para disfrutar al máximo de esas experiencias" nos ha reconocido la presentadora cuando le preguntan por su faceta más aventurera.Con muchos proyectos profesionales en televisión para la próxima temporada, Paloma asegura que el secreto para mantenerse en forma y con las pilas cargadas es la combinación perfecta entre la alimentación y el lugar elegido para vivir. "Alimentación saludable, vivir en un sitio privilegiado sobre todo ahora que llevo dos años viviendo en Galicia por la pandemia y eso ayuda a tener unas condiciones de vida muy saludables. Y luego tener una actitud muy buena ante la vida, cuidarme mucho con los mejores productos de estética y venir aquí y estar un poco en todos los frentes con la sonrisa que también es una garantía de vida y de salud".