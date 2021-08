Nueva función de seguridad no atenta contra privacidad: Apple

(Bloomberg) -- Apple Inc. defendió las preocupaciones sobre sus próximas funciones de seguridad, argumentando que no cree que su herramienta para localizar imágenes de pornografía infantil en un dispositivo se convierta en una vía para reducir la privacidad de los usuarios.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, hizo los comentarios en una sesión informativa este viernes, un día después de revelar nuevas funciones para iCloud, Messages y Siri que tienen por objetivo combatir la propagación de imágenes sexualmente explícitas de niños. La compañía reiteró que la herramienta no escanea toda la biblioteca de fotos del propietario de un dispositivo para buscar imágenes abusivas, sino que usa criptografía para comparar imágenes con una base de datos conocida proporcionada por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Tras el anuncio de Apple de que la compañía estaría utilizando un algoritmo en el dispositivo para detectar imágenes sexualmente explícitas, algunos defensores de la privacidad e investigadores de seguridad mostraron su preocupación. Apple dijo que revisaría manualmente las fotos abusivas del dispositivo de un usuario solo si el algoritmo encontrara una cierta cantidad de ellas. La compañía también señaló que el algoritmo se podrá ajustar con el tiempo.

El gigante tecnológico dijo que no estará rompiendo el cifrado de extremo a extremo con una nueva función en la aplicación Mensajes que analiza las fotos enviadas hacia o desde el iPhone de un niño en busca de material explícito. Cuando se le preguntó en la sesión informativa si las nuevas herramientas significan que la compañía agregará cifrado de extremo a extremo a las copias de seguridad de almacenamiento de iCloud, Apple dijo que no comentaría sobre planes futuros. El cifrado de extremo a extremo, la forma más estricta de privacidad, permite que solo el remitente y el receptor vean un mensaje enviado entre ellos.

El jueves, la Electronic Frontier Foundation (EFF, por sus siglas en inglés) dijo que Apple estaría actuando con estas nuevas herramientas de manera incongruente con sus tan promocionadas características de privacidad.

“Es imposible construir un sistema de escaneo del lado del cliente que solo pueda usarse para imágenes sexualmente explícitas enviadas o recibidas por niños”, dijo la EFF en una publicación en su sitio web. “Como consecuencia, incluso un esfuerzo bien intencionado para construir un sistema de este tipo romperá las promesas clave del cifrado de mensajes y abrirá la puerta a otro tipo de abusos”.

Apple señaló que el sistema ha estado en desarrollo durante años y que no fue creado para que los Gobiernos monitoreen a sus ciudadanos. El sistema estará por ahora disponible solo en EE.UU., dijo, y solo funciona si un usuario tiene habilitadas las fotos de iCloud.

