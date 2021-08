Miembros de delegación Bielorrusia en Juegos de Tokio son despojados de sus acreditaciones y enviados a casa

Por Karolos Grohmann

TOKIO, Japón, 6 ago (Reuters) - Dos miembros de la delegación bielorrusa implicados en el intento de expulsar a la velocista Krystsina Tsimanouskaya de los Juegos Olímpicos de Tokio han visto revocada su acreditación y han sido expulsados de la villa, dijo el viernes el Comité Olímpico Internacional (COI).

El entrenador en jefe de atletismo de Bielorrusia, Yuri Moisevich, y el oficial del equipo, Artur Shumak, han sido retirados de la villa olímpica.

"En interés del bienestar de los atletas del Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia que siguen en Tokio y como medida provisional, el COI anuló y retiró anoche las acreditaciones de los señores A. Shumak e Y. Moisevich", informó el Comité Olímpico Internacional en un comunicado.

"Se pidió a los dos entrenadores que abandonaran la Villa Olímpica inmediatamente y así lo han hecho. Se les ofrecerá la oportunidad de ser escuchados", agregó.

El COI inició hace dos días un procedimiento disciplinario contra los funcionarios por su papel en la negativa de Tsimanouskaya a regresar a Bielorrusia, un caso que recuerda las deserciones de atletas durante la Guerra Fría.

Tsimanouskaya causó furor el domingo cuando dijo que los entrenadores, enfadados por sus críticas sobre cuestiones deportivas le habían ordenado hacer la maleta e ir al aeropuerto antes de competir en Tokio.

"Se ha creado una Comisión Disciplinaria del COI en el caso para aclarar las circunstancias que rodearon el incidente y el papel que jugaron los entrenadores", señaló el COI.

El equipo olímpico de Bielorrusia en Tokio no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

El caso de la atleta de 24 años podría aislar aún más al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que está sometido a sanciones occidentales tras una campaña de represión contra los opositores desde el año pasado.

Polonia lleva mucho tiempo criticando el régimen autoritario de Lukashenko y ha acogido a muchos activistas de Bielorrusia.

En una entrevista exclusiva con Reuters el jueves, Tsimanouskaya dijo que decidió desertar mientras la llevaban a un aeropuerto de Tokio porque su abuela le dijo que no era seguro volver a su país.

"Siempre he estado alejada de la política, no he firmado ninguna carta ni fui a ninguna protesta, no dije nada en contra del gobierno bielorruso. Soy deportista y no entiendo nada de la la vida política, intento no hacer nada más que deporte en mi vida y hago lo posible por no distraerme con la política", dijo Tsimanouskaya.

El Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia había dicho que los entrenadores retiraron a Tsimanouskaya de los Juegos por consejo de los médicos sobre su estado emocional y psicológico. (Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)