México.- López Obrador cree que "lo mejor" es que dimita todo el Tribunal Electoral y que "no metan mano los partidos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este viernes que cree que "lo mejor" es que dimitan todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para "que se limpie esa institución" y que "no vuelvan ya a meter la mano los partidos".



"Lo mejor es que renuncien todos y que se limpie esa institución, que haya una reforma electoral y es lo mismo que requiere el INE (Instituto Nacional Electoral), porque está igual", ha dicho López Obrador en su rueda de prensa matutina, en esta ocasión desde la localidad de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.



Las palabras del presidente mexicano están relacionados con la reciente decisión de cinco magistrados del TEPJF de destituir a su titular, José Luis Vargas Valdez, quien buscaba llevar a cabo una reforma electoral, a propuesta de López Obrador.



"Es lamentable que no quieran al presidente Vargas Valdez, que quiere una reforma que urge porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder. Hay excepciones honrosas, pero por lo general el Poder Judicial está podrido, los jueces no representan al pueblo", ha expresado López Obrador.



El presidente mexicano ha puesto en duda la "autonomía" de los magistrados pues todos ellos han sido puestos ahí por "dos partidos", por lo que "deberían salir ahora a explicar cómo pusieron a esas personas, a esos ciudadanos, con esa falta de integridad, de principios".



"Deberían renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, hay que hacer un poco de historia, porque cuando se integró la mitad los propuso un partido y la otra mitad otro, ya ven cómo eran los enjuagues antes", ha dicho tajante el mandatario.



Hace una semana, el presidente mexicano anunció que presentaría una propuesta legislativa en materia electoral, con el fin, entre otros puntos, de reducir los costes de los comicios, y lograr que los responsables del INE y del TEPJF "sean verdaderos jueces que no estén al servicio de los grupos de intereses creados".