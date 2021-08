Marruecos.- Marruecos ficha al bufete Díaz-Bastien para responder a las afirmaciones de supuesto espionaje a españoles

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Marruecos ha fichado al bufete de abogados Ernesto Díaz-Bastien para responder judicialmente a informaciones sobre supuestos espionajes a ciudadanos españoles a través del software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO.



Así lo ha trasladado la firma de abogados en un comunicado en el que ha explicado que ha recibido el encargo profesional del país marroquí de iniciar acciones judiciales ante los tribunales españoles por la "reiterada publicación en territorio español de pretendidas noticias falsas, maliciosas e injuriosas contra el Reino de Marruecos y alguno de sus ciudadanos y funcionarios sobre pretendidos espionajes ilícitos a ciudadanos españoles". Han censurado, además, que también ha ocurrido en otros países, como Francia, "en forma concertada y coordinada".



En esta clave, han asegurado que Marruecos "no ha adquirido nunca ni ha utilizado" el software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO, y que las noticias difundidas "últimamente sobre esta materia son falsas y maliciosas".



"Quienes han venido afirmando o afirmen lo contrario habrán de responder por ello ante los Tribunales de Justicia", han zanjado así el comunicado.



MARRUECOS DENUNCIA CAMPAÑA MEDIÁTICA CONTRA RABAT



La Fiscalía de Marruecos anunció el pasado 22 de julio la apertura de una investigación en torno a las acusaciones "falsas" recogidas por medios internacionales sobre el presunto papel del país en actos de espionaje a través del uso de Pegasus después de que Marruecos recibiera acusaciones de espiar al presidente de Francia Emmanuel Macron.



Así, reclamó a la Brigada Nacional de la Policía Judicial una "investigación exhaustiva" sobre este asunto para "establecer las responsabilidades y las consecuencias jurídicas que se derivan de las mismas".



El Gobierno de Marruecos, uno de los señalados por este presunto espionaje, rechazó las acusaciones y denunció una "campaña mediática" contra Rabat, al tiempo que reclamó a la organización no gubernamental Amnistía Internacional y al consorcio Forbidden Stories, que publicaron una investigación sobre el uso de Pegasus para labores de espionaje, que se presenten "pruebas tangibles" sobre su participación en estas actividades.



La investigación en torno a esta herramienta está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.



CASO PEGASUS



Una investigación del diario 'The Washington Post' reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía Pegasus de la empresa israelí NSO. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.



En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y a la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', Bloomberg, 'Le Monde', 'Financial Times' o Al Yazira.



El software Pegasus de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.



El programa de espionaje se instala cuando el usuario pincha en un enlace desde su teléfono y sirve para recopilar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. En ocasiones se puede instalar sin el enlace, según 'The Washington Post', que ha indicado que se revelará más información en los tres próximos días.



NSO, consultado antes de la publicación de la noticia, negó que se haya utilizado su tecnología para espiar a Jashogi y señaló errores y conclusiones precipitadas de la investigación.