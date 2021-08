Lydia Ko ruega a "los dioses del tiempo" que pueda jugarse la última ronda

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Tokio, 6 ago (EFE).- La neozelandesa Lydia Ko, que este viernes se ha situado tercera en el torneo olímpico femenino de golf de Tokio 2020, deseó que la meteorología y "los dioses del tiempo" permitan la disputa el sábado de la cuarta y última jornada para poder seguir peleando por una nueva medalla, tras la de plata lograda hace cinco años en Río de Janeiro.

Una tormenta tropical amenaza la última ronda del torneo, que podría quedar reducido a los 54 hoyos disputados, en lugar de los 72 programados.

"Tengo los dedos de las manos y de los pies y todo cruzado para que los dioses del tiempo nos permitan jugar mañana", dijo Lydia Ko al final de la tercera ronda.

"Siento que los Juegos Olímpicos en sí han pasado por tanto y que Tokio ha pasado por tanto para acogernos y tener los Juegos en marcha, que el hecho de que se interrumpa resumiría toda la situación. Pero espero que podamos jugar otra ronda y creo que será muy emocionante. Me encantaría tener una oportunidad más para, con suerte, estar en el podio", agregó.

Al recordar su flojo comienzo los dos primeros días, Ko dijo: "Mi entrenadora mental me mandó un mensaje y me dijo: 'oye, estar frustrado y molesto es una energía y puedes alimentarte de todo tipo de energías'. Intenté escucharla y canalizar lo que me gustaba".

"Nunca puedes rendirte, no importa cuántos golpes de desventaja tengas. (El eslovaco) Rory Sabbatini tiró 10-bajo el último día de la semana pasada para convertirse en el medallista de plata", dijo sobre sus opciones si se juega la última ronda.