López Obrador felicita a la selección mexicana de fútbol por bronce en Tokio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 6 ago (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este viernes a la selección mexicana de fútbol por ganar la medalla de bronce tras vencer 3-1 a Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Expresar mi reconocimiento, mi felicitación a los integrantes de la selección mexicana de fútbol que obtuvieron una medalla de bronce, ganaron en Japón”, manifestó el mandatario al iniciar su rueda de prensa diaria en Baja California Sur, estado del noroeste.

Tras perder la semifinal contra Brasil, la selección de México, gracias a tres goles a balón parado, superó a Japón por 3-1 en el estadio de Saitama y se hizo con el bronce del torneo masculino de fútbol de Tokio 2020.

Con esto, México suma un total de cuatro medallas en estas olimpiadas, todas de bronce.

“Esto anima mucho, el que nuestro paisanos mexicanos que nos representan en las Olimpiadas estén aplicándose a fondo con mucho profesionalismo y con mucho sentimiento, y esto ayuda a que se siga adelante", expresó el presidente.

A pesar de estas victorias, en el medallero olímpico latinoamericano México está por debajo de países como Cuba, Brasil, Ecuador y Venezuela.

El objetivo de México era superar las tres medallas de plata y dos de bronce que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, pero ahora compite con una combinación de jóvenes y veteranos entre quienes no está ninguno de los cinco ganadores de preseas hace cinco años.

En Tokio, el país ha rozado las medallas con casi una decena de cuartos lugares.

Aun así, López Obrador expresó su confianza en obtener más premios.

"No terminan todavía las olimpiadas, y esto no se acaba hasta que se acaba, de modo que podemos todavía conseguir otras medallas, y ánimo a quienes están compitiendo ya en las finales en estos días”, comentó el presidente.

Además de la selección de futbol, han ganado medallas de bronce Aremi Fuentes, por levantamiento de pesas; la dupla de Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco por clavados en plataforma sincronizada, y el equipo de Alejandra Valencia y Luis Álvarez la prueba mixta de tiro con arco.