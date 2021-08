LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 6 de agosto de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-GEN MEXICO-MUJERES ATACADAS CON ÁCIDO

CIUDAD DE MÉXICO — Cuando Elisa Xolalpa tuvo tres hijas y un trabajo que disfruta y con el que mantiene a su familia logró una de sus victorias: hacer fracasar el deseo de quien hace dos décadas la atacó con ácido con la intención de enterrarla en vida. Otra sigue pendiente: que se haga justicia. En un país como México, con altos niveles de violencia en general y contra las mujeres en particular y donde las feministas han sido fuertemente criticadas por las autoridades por salir a las calles a exigir el fin de la impunidad, un grupo de supervivientes de ataques con ácido ha comenzado a levantar la voz. Por María Verza y Ginnette Riquelme. 1540 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS-CHINA-VACUNAS

TAIPÉI, Taiwán — El presidente chino, Xi Jinping, promete que China suministrará a otros países un total de 2.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a lo largo de este año, aumentando su compromiso como mayor exportador de estas inoculaciones. Por Huizhong Wu. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

CORONAVIRUS-FILIPINAS: Miles de filipinos atestan sitios de vacunación tras rumores

DEP-FUT MESSI-FUTURO

SIN PROCEDENCIA — El anuncio del Barcelona de que Lionel Messi se irá del club apura al Paris Saint-Germain a sondear la posibilidad de fichar el astro argentino. Messi telefoneó al técnico del PSG, Mauricio Pochettino, también argentino, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación que pidió no ser identificada por no estar autorizada para hablar sobre conversaciones privadas. Por Rob Harris. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

JUEGOS OLÍMPICOS

___________________________________

OLI-GEN BIELORRUSIA-ATLETA

TOKIO — El COI expulsa de Tokio 2020 a dos entrenadores de Bielorrusia de los Juegos Olímpicos, cuatro días después de verse involucrados en el intento por enviar a la velocista Krystsina Tsimanouskaya de regreso al país. El COI canceló y retiró las acreditaciones de Artur Shimak y Yury Maisevich. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OLI-NAT EL LÍO CON LOS NOMBRES

TOKIO — ¿Maratón de la natación o aguas abiertas? ¿Nado artístico o nado sincronizado? Hay bastante confusión en la natación olímpica, donde se usan dos nombres distintos para esas dos disciplinas. Por Paul Newberry. 570 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OLI-ATL MARCHA-20 KM MUJERES

SAPPORO, Japón — La italiana Antonella Palmisano se estrena como medallista olímpica con su triunfo en la carrera de 20 kilómetros de marcha. Palmisano, que completó el doblete italiano en la disciplina tras el triunfo de Massimo Stano en la víspera, terminó la prueba 25 segundos más rápida que la colombiana Sandra Lorena Arenas, que subió a la segunda posición del podio. 170 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMS-GEN ARGENTINA-RÍO PARANÁ

BUENOS AIRES — El bajo nivel del Río Paraná preocupa a los ambientalistas y las autoridades por los problemas que genera en el tránsito fluvial, el acceso al agua dulce y la productividad en la vasta zona del este y noreste argentino por donde discurre. Por Victor Caivano y Almudena Calatrava.720 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMERICA EN IMAGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA — Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 28 de julio y el 5 de agosto de 2021. Por The Associated Press. 80 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

___________________________________

CAR-GEN HAITI-PRESIDENTE ASESINADO

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — Las autoridades haitianas solicitaron guardias armados para reforzar la seguridad de los jueces, quienes se preparan para anunciar al que supervisará los procedimientos relacionados con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El magistrado Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe, dice que algunos jueces con los que se puso en contacto recientemente sobre el caso le habían dicho que estaban preocupados por su seguridad. Por Evens Sanon y Dánica Coto. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-ASALTO AL CAPITOLIO

WASHINGTON — El presidente Joe Biden ofrece su “profunda gratitud” a los policías que respondieron al asalto del Capitolio el 6 de enero, en una ceremonia en la que promulgó una ley para otorgarles Medallas de Oro del Congreso por sus servicios. Por Mary Clare Jalonick y Aamer Madhani. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

MOR-GEN ISRAEL-LIBANO

BEIRUT — El grupo extremista Hezbollah afirma haber disparado una andanada de cohetes cerca de posiciones israelíes próximas a la frontera con Líbano, calificándola de represalia por los ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano un día antes. Israel dice que respondía al lanzamiento de al menos 10 cohetes desde territorio libanés, y el primer ministro Naftali Bennett convocó rápidamente una reunión con los máximos responsables de defensa del país. Por Laurie Kellman y Zeina Karam. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN GRECIA-INCENDIOS

ATENAS — Miles de personas huyen de los incendios forestales que ardían sin control en Grecia y Turquía, mientras una prolongada ola de calor convertía los bosques en cenizas y las llamas amenazaban zonas pobladas, instalaciones eléctricas y lugares históricos. En la isla griega de Eubea, los guardacostas organizaron una operación a gran escala para evacuar a cientos de personas por mar, utilizando lanchas patrulleras y embarcaciones pesqueras y privadas. Por Derek Gatopoulos, Elena Becatoros y Suzan Fraser. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN HIROSHIMA-ANIVERSARIO

TOKIO — Hiroshima recuerda sus 76 años de haber sufrido el primer ataque nuclear del mundo y el alcalde de la ciudad japonesa exhorta a los líderes globales a unirse para eliminar las armas atómicas, de la misma forma en que ahora están unidos contra el coronavirus. Por Mari Yamaguchi. 445 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL — Los talibanes matan al director del Departamento de Medios de Información del Gobierno de Afganistán, en lo que constituye el asesinato más reciente de una serie de ataques contra periodistas y activistas de los derechos humanos en los últimos meses. 140 palabras. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo(at)ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa(at)ap.org y SupervisoresLPA(at)ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes(at)ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk(at)ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: (at)AP_Noticias, (at)AP_Deportes y (at)AP_Espectaculos