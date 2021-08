La reina Letizia tiene muy claro a qué no puede renunciar en sus viajes a Mallorca

01-01-1970 La Reina Letizia en una reunión programada con agentes sociales para conocer los protocolos sanitarios en los hoteles de la isla, en Playa de Palma, Mallorca, Islas Baleares POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ISAAC BUJ / EUROPA PRESS



MADRID, 7 (chance)



Disfrtuando ya de su estancia en Palma de Mallorca junto al rey Felipe VI y sus hijas, hacemos un balance de cuales son las prendas que no pueden faltar en el armario de vacaciones de la reina. Si hay un 'must' que se ha repetido temporada tras temporada durante sus días de descanso en la isla es la comodidad y para ello doña Letizia tiene el calzado perfecto, las cuñas de esparto.A la espera de conocer en detalle cuales serán los looks elegidos por la esposa del monarca durante este verano, el pasado año ya la pudimos ver con dos de sus prendas favoritas en verano, los vestidos vaporosos y las alpargatas de cuña. En esta ocasión los Reyes y sus hijas visitaron el centro de Son Roca para conocer el proyecto educativo de Naüm en Palma de Mallorca y la reina Letizia apostó por un vestido blanco camisero con calados que combinó a la perfección con unas alpargatas de cuña de Macarena Shoes.Unos meses antes también la pudimos ver con un vestido en verde estampado de la firma Maje y alpargatas en color claro, un look más que apropiado para conocer los protocolos sanitarios en los hoteles de la isla tras la pandemia.También en color beige y anudadas al tobillo, doña Letizia volvió a decantarse por las alpargatas de cuña durante el posado familiar en los jardines del Palacio de Marivent en 2019. En esta ocasión la esposa de Felipe VI las combinó con un vestido midi con print floral.Siempre apostando por la comodidad, doña Letizia no solo recurre a las alpargatas para los actos oficiales, también apuesta por ellas para sus salidas personales. En esta ocasión doña Letizia las eligió en color marrón para completar un sencillo look compuesto por mono verde y capazo de rafia.Ya en 2018 la reina Letizia tenía muy claro cuál era el complemento que no le podía faltar en sus looks de vacaciones. Si para el tradicional posado veraniego eligió vestido blanco sin mangas y falda midi evasé de Hugo Boss con cuñas en beige, para la visita al rey Felipe VI en las regatas volvió a recurrir a su calzado favorito, las alpargatas de cuña en todas sus versiones.