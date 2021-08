La Federación cesa al seleccionador femenino, Lucas Mondelo

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo. EFE/WU HONG/Archivo

Tokio, 6 ago (EFE).- La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado el cese del seleccionador femenino, Lucas Mondelo, "ante la no consecución de los objetivos deportivos" de su contrato, después de que la selección no consiguiera el pase al Mundial 2022 tras quedar séptima en el Eurobasket.

La selección española ha caído en cuartos de final en los dos torneos que ha disputado este verano, el Eurobasket de Valencia y los Juegos Olímpicos de Tokio. En el Eurobasket, acabó en séptimo lugar al caer contra Rusia en la pelea por el quinto puesto, lo que le deja fuera del próximo Mundial

"La Federación Española de Baloncesto ha decidido acogerse a una de las cláusulas de su contrato, y ante la no consecución de los objetivos deportivos que figuran en ella, la no continuidad de Lucas Mondelo como Seleccionador Absoluto Femenino", indicó la FEB en un comunicado.