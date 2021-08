Korda sigue dominando el golf femenino y Ko pugna por segunda medalla

Tras su exhibición de la segunda ronda, la joven estadounidense Nelly Korda mantuvo este viernes un amplio liderato del torneo de golf femenino de los Juegos de Tokio-2020, con la neozelandesa Lydia Ko entrando en la pelea por su segunda medalla olímpica.

Korda, la número uno del golf mundial, conserva una distancia de tres golpes respecto a su inmediata perseguidora, la india Aditi Ashok, a una sola jornada del final del torneo.

Las jugadoras siguen pendientes de la llegada de un sistema tropical al Kasumigaseki Country Club, cercano a la ciudad de Saitama, que amenaza con reducir la competencia de 72 a 54 hoyos.

Los organizadores adelantaron el arranque de la jornada del sábado a las 06H30 locales (21H30 GMT del viernes) en previsión de que pueda ser suspendida o retrasada al domingo.

Nelly Korda, hija menor del extenista checo Petr Korda comenzó el día con cuatro golpes de ventaja y la llegó a ampliar a cinco con tres birdies en sus primeros seis hoyos pero luego cometió un bogey en el octavo y aseguró el resto del recorrido en par.

"Realmente no tuve una buena segunda parte del recorrido", reconoció. "Hice algunos putts de par difíciles y luché mucho por mantenerme" en la cabeza.

"Cometí algunos errores pero la posición en la que estaba no era fácil", razonó la estadounidense, que trata de no pensar todavía en la medalla de oro.

"Cuando a veces pienso en ello, sacudo mi cabeza y me digo: 'No, no, no estamos ahí todavía, falta mucho camino por recorrer", explica.

La golfista de Bradenton (Florida), de 23 años, firmó una tarjeta de 69 golpes, dos bajo par, para un acumulado de 198 (-15).

Bajo los focos olímpicos, Korda firmó el jueves una jornada de -9, una de las mejores rondas que se recuerdan en el golf femenino, que la puso en camino de brindarle un pleno de oros a Estados Unidos en el golf de Tokio-2020, tras el triunfo de Xander Schauffele en la competencia masculina.

Este triunfo también completaría una temporada de ensueño para Korda, que en junio abrió su cuenta de Grand Slams alzando el Campeonato de la LPGA y se convirtió en la primera estadounidense en encabezar el ranking de LPGA desde 2014.

Su hermana mayor Jessica, en cambio, bajó 18 puestos hasta el 29º lugar (-2) a unos lejanos ocho golpes de las posiciones de podio.

Por detrás de Nelly Korda, la india Aditi Ashok se quedó el viernes con el segundo lugar en solitario con una ronda de 68 golpes y un acumulado de -12.

Al igual que Korda, Aditi Ashok también compite en familia en estos Juegos ya que su madre, Mash, le ejerce de caddie.

Número 200 del ranking mundial, Ashok forma parte de un sorprendente grupo de golfistas que ha cortado el paso a las representantes de potencias como Corea del Sur.

Salvo Korda, ninguna de las cinco primeras posicionadas del torneo olímpico forma parte del top-10 del circuito LPGA.

- Lydia Ko por segundo podio -

La neozelandesa Lydia Ko, número 11 del ranking mundial, dio un gran acelerón este viernes del noveno puesto al grupo en el tercer lugar (-10), renovando sus aspiraciones de revalidar su bronce de Rio-2016.

"Esta es la locura del golf, nunca se sabe qué puede pasar hasta el último hoyo", dijo Ko. "Nunca puedes rendirte sin importar cuántos golpes de desventaja tengas".

Ko sería la primera en repetir podio desde el regreso del golf al programa olímpico en Rio-2016. Ninguno de los medallistas masculinos de Tokio-2020 había alcanzó medalla cinco años atrás.

La ganadora en Rio, la surcoreana Inbee Park, se encuentra mucho más alejada de las medallas con un acumulado de -3.

También en el tercer puesto, la japonesa Mone Inami puso el viernes al país anfitrión de nuevo en contienda por una medalla este deporte, después de que su figura masculina, Hideki Matsuyama, se quedara a las puertas en el torneo masculino.

Inami, número 28 del ranking mundial, firmó en el arranque de la tercera ronda tres birdies en los primeros seis hoyos para terminar con 68 golpes.

Las otras dos jugadoras que comparten el tercer lugar son la danesa Emily Pedersen y la australiana Hannah Green.

Las jugadoras españolas y latinoamericanas no lograron recuperar demasiado terreno este viernes.

La española Carlota Ciganda subió un puesto hasta el 29 (-1) con una ronda de 70 golpes mientras la mexicana Gaby López ascendió al 34 con un recorrido de 69.

