Kiko Rivera desvela por fin el motivo de su sorprendente e inesperado paso por quirófano

MADRID, 6 (CHANCE)



Kiko Rivera se convertía este jueves en uno de los grandes protagonistas del día al anunciar, sin previo aviso, su inminente paso por quirófano. A través de varias historias compartidas a través de su cuenta de Instagram - con una vía puesta y ataviado con el pijama típico de cualquier hospital - el hijo de Isabel Pantoja revelaba una nueva e inesperada operación, sin aclarar de qué se trataba y desatando una gran preocupación entre sus seguidores.



Horas después, y en el plató de 'Sálvame', era Anabel Pantoja quien quitaba hierro a la intervención, asegurando que a pesar de no tener ni idea del paso de su primo por el hospital, confiaba en que de ser algún tema grave ella se habría enterado. La colaboradora, preocupada, admitía que había llamado a Irene Rosales para preguntarle por el asunto pero ésta no le había cogido el teléfono.



Decidiendo acabar con las especulaciones ha sido el propio Kiko quien, a través de sus redes sociales (como no podía ser de otra manera) ha roto su silencio para desvelar, a última hora de la tarde, el motivo de su inesperada y sorprendente entrada en quirófano. "Por problemas de salud hemos tenido que sacar la banda gástrica", confesaba el Dj. "Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago", ha adelantado, sin explicar por el momento a qué daño se refiere y asegurando que "comienza una nueva vida y toca cuidarse al 100%".



Además, y demostrando que no existe ni atisbo de crisis en su matrimonio con Irene pese a lo que se ha dicho en las últimas semanas, el hijo de la tonadillera ha querido agradecer el apoyo incondicional de su mujer, a quien define como "mi pilar fundamental", confesando que "no me deja solo en ningún momento".



Kiko, que ha pasado por quirófano en una conocida clínica estética sevillana, recibirá el alta en los próximos días y entonces será él quien, a buen seguro, detallaá - no sabemos si vía exclusiva o de modo gratuito - los motivos de esta inesperada operación con la que se despide, años después, de la banda gástrica, que no ha tenido los efectos deseados en el Dj, decidido a empezar a cuidar su alimentación de una vez por todas.