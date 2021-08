JJ.OO/Karate.- Quintero: "Estoy hipercontento, he disfrutado como un niño"

06-08-2021 Damián Quintero en el podio olímpico DEPORTES COE



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El karateca español Damián Quintero, subcampeón olímpico en los Juegos de Tokio, se ha mostrado "hipercontento" por una medalla que le sabe a "oro" tras una competición en la que ha podido "disfrutar como un niño" en el Nippon Budokan.



"Para mí no es plata, es oro. Estoy hipercontento. He disfrutado al máximo estos Juegos. Venía con mucha presión, sinceramente, pero el día de hoy ha sido increíble. Me he subido al tatami y he disfrutado como un niño todas las eliminatorias. Me llevo una medalla olímpica, que ni en mis mejores sueños cuando veía los Juegos Olímpicos en televisión lo pensaba. Me la llevo para casa a disfrutarla y espero que España entera la haya disfrutado conmigo", dijo Quintero en declaraciones facilitadas por el COE.



El malagueño repartió agradecimientos para familiares, amigos y entrenadores tras recibir su medalla. "No me quiero olvidar de nadie porque este camino empezó en mi primer gimnasio de karate con 6 años y ha pasado mucho tiempo. El karate español se merecía estas dos medallas y hemos sido dos dignos representantes", subrayó en referencia también a Sandra Sánchez, campeona olímpica.