06-08-2021 JJ.OO/Escalada.- Alberto Ginés: "Si no podemos entrenar en condiciones, será difícil soñar con París 2024".



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El escalador español Alberto Ginés ha reconocido que no se ha quitado la medalla de oro conquistada en la prueba combinada de escalada de los Juegos Olímpicos de Tokio "en toda la noche", y ha asegurado que el hecho de que no haya "suficientes infraestructuras de calidad en España" y que no puedan "entrenar en condiciones" hará muy difícil que los escaladores españoles se puedan clasificar para los Juegos de París 2024.



"El hecho de que no tengamos las suficientes infraestructuras de calidad en España condiciona bastante clasificarnos para París. La velocidad, que creo que ayer fue lo que me dio la victoria, sale de la combinada, se quedan solo el bloque y la dificultad. En el bloque estoy un poco verde. Si no podemos entrenar en condiciones, creo que será muy difícil seguir soñando con París", declaró en rueda de prensa.



Además, reconoció que "no" se había "imaginado" poder subirse al podio en Tokio. "Nuestro objetivo cuando vinimos era pasar a la final; sabíamos que era muy difícil, que había mucho nivel. Cuando pasamos, nos dijimos que íbamos a seguir luchando un poco más y a hacer un último esfuerzo. Al final, ha salido la cosa", subrayó, antes de confesar que lo ha celebrado con sus rivales. "Como somos muy amigos, no hemos ido a celebrarlo juntos. Tenemos muy buena relación y nos alegramos de los triunfos de los demás", añadió.



Sobre la presea dorada, aseguró que "pesa bastante". "Ayer no me la quité en toda la noche, acabé con el puño un poco dolorido, la verdad", dijo entre risas. "He dormido bastante poco. Ayer fue un poco caos, hoy he hablado con mis padres y a la tarde iré a ver la competición de las chicas", relató. "Lo primero que haré en España será ver a mi familia y tomar comida que no sea sushi", bromeó.



También desveló que está fama súbita se le está haciendo "superrara". "Ayer me escribió Rafa Nadal por Instagram para felicitarme, no lo asimilo del todo", dijo. "Cuando entré en Twitter, tenía colapsada una cuenta privada que tenía. Vi que era TT y me di cuenta de que la gente lo había seguido mucho. Me hace mucha ilusión que la gente se interese por la escalada", explicó.



Sobre a quién dedica la medalla, afirmó que es especialmente para su entrenador, David Macià, y para su familia. "Quería dar las gracias a mi entrenador, a mi fisio, al presidente de la Federación Española, Alberto Ayora, y al presidente del COE, Alejandro Blanco, por todo el apoyo que me han dado", finalizó.



BLANCO: "HAS DADO UNA EXHIBICIÓN EXTRAORDINARIA"



Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, señaló que el jueves "fue una fiesta para el deporte español". "Has dado una exhibición extraordinaria y hoy todo el mundo quiere hacer escalada", afirmó.



"Lo que haces no es humano. Te había visto en las eliminatorias, y ayer estuve viéndote en velocidad; cuando te vi primero, sabía que ibas a ser medalla. He recibido 50.000 llamadas hablando de ti, al margen de lo que para ti significa, es importantísimo para España y para el deporte. Disfrútalo", prosiguió.



Mientras, el presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada, Alberto Ayora (FEDME). "Agradezco a Alberto esa alegría inmensa que nos ha hecho maduros de la noche al día. Nos hemos vuelto olímpicos, y en nada nos hemos convertido en la única federación que es olímpica en verano e invierno", apuntó.



"Albertino, ahora Don Alberto, nos ha convertido en esa referencia que nos obliga a trabajar. Ahora hemos cogido una autovía que nos va a llevar a una autopista. Os garantizamos que tenemos posibilidades de sacar medallas en Juegos Olímpicos, pero necesitamos el apoyo, las instalaciones y los recursos económicos. Alberto, te has convertido en un líder, gracias de corazón", finalizó.