JJ.OO.- Español como nueva lengua oficial y arbitraje telemático son las novedades arbitrales de Tokyo 2020

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)



El experto y profesor del Máster Universitario en Arbitraje Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Juan Ramón Liébana Ortiz, ha destacado, sobre el sistema de arbitraje acordado para estos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, las dos novedades que pasan porque el español se convierte en lengua oficial para los procedimientos de arbitraje y la obligatoriedad de que estos procedimientos se realicen de manera telemática.



En una entrevista con Europa Press, Liébana ha recordado la estructura y funcionamiento del sistema arbitral instaurado en las olimpiadas, destacando que "todo el derecho deportivo de los Juegos Olímpicos se rige por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que es una corte de arbitraje con sede en Suiza, y que depende indirectamente del Comité Olímpico Internacional (COI), en el cual, desde los juegos de Atlanta de 1996, se creó una sección específica para inhibir todos los conflictos que puedan surgir en el marco de los Juegos Olímpicos".



"Estos tribunales han de constituirse diez días antes de que empiecen las olimpiadas", ha detallado Liébana, "en el caso de Tokio, lleva constituido desde el 13 de julio, y estará en funcionamiento hasta el 8 de agosto".



Liébana ha explicado este procedimiento, señalando que "el Comité Olímpico y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en colaboración con el Comité Olímpico Nacional organizador de los Juegos Olímpicos, (en este caso el Comité Olímpico de Tokio), acuerdan, junto con el Centro Internacional de Resolución de Conflictos, la creación de dos cámaras ah doc dentro del Tribunal de Arbitraje Deportivo: una cámara ah doc general y una cámara ah doc específica en materia de dopaje deportivo".



"En cuanto a la primera cámara", ha detallado Liébana, "hasta la fecha ha emitido 7 resoluciones", y ha explicado que se trata de una cámara que está compuesta por diez árbitros, un presidente y un vicepresidente, así como por jueces, abogados y catedráticos de universidad, los cuales, "son especialistas en derecho deportivo y en arbitraje, y en esta edición, son de muy diversas nacionalidades", contando estos Juegos Olímpicos de Tokio con árbitros de Estados Unidos, Austria, Australia, Chile, China, Brasil, Francia, Vietnam, Egipto, y Bulgaria.



"Esta cámara ad hoc se encarga de reconocer la legitimidad de los deportistas, es decir, si un determinado deportista puede competir o no en una disciplina deportiva", ha añadido Liébana, "el último caso ha sido el de dos tenistas que, según ellos, alcanzaron las marcas mínimas exigibles, pero su Comité Olímpico Internacional no los incluyó en la lista de deportistas olímpicos participantes, así como tampoco la Federación Internacional de Tenis, por lo que estos tenistas pidieron al TAD amparo en el procedimiento de arbitraje, siendo el último laudo de la cámara general la inadmisión de su participacion".



CÁMARA ANTIDOPAJE



En cuanto a la cámara antidopaje, "la primera vez que se constituyó fue en los Juegos de Río del año 2016", ha explicado el profesor de la UNIR, "es mucho mas moderna, y es el tribunal que resuelve los conflictos en materia de antidopaje, que le remite la Agencia Internacional de Prueba de Dopaje, y siempre de acuerdo con el reglamento antidopaje del comité olímpico internacional. Estas pruebas se hacen o bien dentro o fuera de la competición.



Por su parte, la cámara antidopaje se compone por seis árbitros, un presidente y un vicepresidente, abogados, jueces y catedráticos de universidad, en este caso especialistas en normativa antidopaje y en arbitraje; y las nacionalidades que presentan pertenecen a Suiza, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Canadá, y Australia.



Tal es la importancia de los procedimientos arbitrales en los Juegos Olímpicos, que todos los deportistas que participan en los mismos deben firmar la cláusula a través de la cual consienten que cualquier conflicto jurídico que pueda derivarse de su participacion se someterá en exclusiva a la jurisdicción del TAD, tal y como ha explicado Liébana.



Cabe destacar el carácter igualitario en el arbitraje de las olimpiadas, y es que Liébana ha detallado cómo "para garantizar que hay un buen derecho al recurso y de acceso a la justicia, todos los deportistas que no dispongan de suficientes recursos económicos, o ellos o sus federaciones deportivas, también disponen de un servicio de asistencia jurídica gratuita en el que pueden realizar o bien consultas jurídicas, o asistirse un abogado que los represente durante la tramitación del procedimiento arbitral que pretendan instar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo".



De esta manera, se garantiza en los juegos el acceso en todos los casos a un sistema gratuito de resolución de litigios que es "de mucha calidad técnica", según ha expresado Liébana.



Otro rasgo fundamental de este sistema arbitral es el encabezado por los límites y plazos de tiempo, así, Liébana ha detallado cómo "las dos cámaras se emiten en un marco de tiempo acorde con el calendario de las competiciones de cada disciplina deportiva, de tal manera que los plazos de resolución de estos conflictos jurídicos nunca perjudique a los deportistas para poder participar en la competición deportiva que le corresponda".



En lo que respecta a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, se han incorporado a los procedimientos y reglamentos de arbitraje dos novedades muy importantes: el reconocimiento del español como lengua oficial para los procedimientos arbitrales, uniéndose así al inglés y al francés; y la obligatoriedad de realizar de manera telemática todas las audiencias y procedimientos de arbitraje.



"Dadas las medidas sanitarias vigentes en Tokio, para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, toda las audiencias que realice el TAD han de ser por videoconferencia, y el procedimiento arbitral será telemático de forma obligatoria, con el objetivo de minimizar el contacto físico entre los deportistas y los árbitros, y demás abogados y representantes", ha explicado Liébana.



CASO RUSO



Pero si algo ha destacado en las olimpiadas de este año especialmente en materia de arbitraje, ha sido el caso de Rusia, "es un laudo que no se ha dictado en el marco de los Juegos Olímpicos" ha aclarado Liébana. "Se dictó a finales de 2020, pero se impuso una prohibición de dos años de competir a todos los deportistas rusos por dopaje de estado, porque la agencia antidopaje demostró que Rusia había establecido un programa médico de dopaje sistemático de todos los deportistas", ha reseñado.



Ante esta situación, el experto ha explicado que "se prohíbe durante dos años competir bajo pabellón ruso, con lo cual muchos deportistas rusos están compitiendo bajo bandera neutra".



La cámara antidopaje fue la que dictó ese laudo a finales de 2020, cuando inicialmente se dictaron 4 años de suspensión a todos los deportistas rusos en todas las competiciones internacionales de relevancia, pero finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo, lo redujo a dos años.



En lo que respecta a casos de dopaje, "la sanción más frecuente en casos suele ser el cese de la participación del atleta en cuestión", ha explicado Liébana.



De entre las disciplinas deportivas en las que más casos de dopaje se reportan destaca la halterofilia, en la cual entorno a 50 deportistas han tenido que ser desposeídos de sus medallas, "es el caso más claro de dopaje", ha afirmado.



Tal es el punto, que el presidente del Comité Olímpico Internacional ha afirmado que, de continuar la halterofilia "generando tantas dudas y rediseñando tantos podios a base de controles antidopaje, probablemente habrá que evaluar si puede seguir participando como disciplina deportiva en los próximos Juegos de Paris de 2024".