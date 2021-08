Japón.- Hiroshima conmemora el 76º aniversario del ataque nuclear y pide a Japón que firme el TPAN

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La ciudad japonesa de Hiroshima ha conmemorado este viernes, 6 de agosto, el 76º aniversario del lanzamiento por parte de Estados Unidos de una bomba nuclear contra la ciudad japonesa para poner fin a la Segunda Guerra Mundial y ha urgido al Gobierno de Japón a firmar de forma "inmediata" el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN).



El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, ha exigido al Gobierno que ratifique el acuerdo que entró en vigor en enero de este año tras ser aprobado en 2017 por 122 naciones y suscrito por 50 estados, el cual supone, además, el primer tratado multilateral de desarme nuclear en más de dos décadas.



La ceremonia anual se ha llevado este año a cabo en un formato reducido por la situación de la pandemia en Japón, y ha arrancado con un minuto de silencio a las 8.15 horas (hora local), momento en el que 'Little Boy' --apodo que los científicos estadounidense dieron a esta bomba nuclear-- cayó sobre Hiroshima causando la muerte instantánea de 70.000 personas, hiriendo a otras decenas de miles y arrasando por completo el lugar.



Matsui ha destacado en su discurso en el evento la importancia de combinar los esfuerzos individuales para alentar a los estados con armas nucleares a modificar sus políticas, una acción que ha demandado a los jóvenes.



"El camino hacia la abolición no será fácil, pero un rayo de esperanza brilla en los jóvenes", ha aseverado el alcalde, para agregar que "las armas nucleares son la máxima violencia humana", según informa la agencia japonesa Kyodo.



Por su parte, el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, ha subrayado la necesidad de "perseverar con iniciativas realistas" hacia el desarme nuclear.



Mientras, en los Juegos Olímpicos en Tokio no se ha guardado el minuto de silencio después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) rechazara una petición para ello realizada por la ciudad de Hiroshima.



La decisión del COI ha provocado que en Hiroshima se sintieron "traicionados" por el rechazo, según recoge el periódico japonés 'Asahi Shimbun'.



Bach realizó una polémica visita a Hiroshima antes de los Juegos Olímpicos y depositó una corona de flores y guardó un minuto de silencio en el Parque de la Paz de la ciudad.



"RESISTENCIA DEL ESPÍRITU HUMANO"



"En este día, hace 76 años, una sola arma nuclear provocó un sufrimiento inimaginable a los habitantes de esta ciudad (Hiroshima), matando a decenas de miles de personas al instante, a decenas de miles tras el bombardeo y a muchas más en los años siguientes", ha recordado, por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo del aniversario.



Asimismo, se ha referido a lo que desencadenó la tragedia y ha apuntado que la "defensa incomparable" realizada por los supervivientes, los conocidos como 'hibakusha', "es un testimonio de la resistencia del espíritu humano".



Guterres ha aseverado que este colectivo ha dedicado su vida a "compartir experiencia" y a "hacer campaña para que nadie más sufra su destino", y ha remarcado que la ONU comparte su visión de un mundo sin armas nucleares.



"Este fue el tema de la primera resolución de la Asamblea General, aprobada apenas cinco meses después del bombardeo de Hiroshima, y del TPAN, que entró en vigor el 22 de enero de este año", ha apostillado en su mensaje.



En esta línea, ha mostrado su "profunda preocupación" por "la falta de progreso hacia el objetivo de un mundo libre de armas nucleares". "Los estados en posesión de armas nucleares han modernizado sus arsenales en los últimos años, lo que ha desencadenado una nueva carrera de armamentos", ha advertido.



De este modo, Guterres ha llamado a los estados que poseen armas nucleares a que "adopten medidas de reducción de riesgos, de forma individual y conjunta", y ha instado a los gobiernos que utilicen la Décima Conferencia de Revisión del TPAN para "fortalecer su compromiso con un mundo libre de armas nucleares".



"La única garantía contra el uso de armas nucleares es su total eliminación", ha sentenciado.