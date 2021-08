Italia.- Conte, elegido líder del Movimiento 5 Estrellas en Italia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro italiano Giuseppe Conte ha sido elegido como nuevo líder del populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) con más de un 92,8 por ciento de los votos.



En concreto, más de 62.000 personas han votado para aprobar a Conte como líder, según ha precisado este viernes el portavoz del partido, Vito Crimi, en un comunicado, recogido por Adnkronos.



En total, unas 115.000 personas han emitido su voto a través de la plataforma online Skyvote entre este jueves y viernes para elegir al líder del partido político italiano, que a principios de esta semana adoptó un nuevo reglamento para esta elección tras meses de disputa entre Conte y el cofundador de la formación, Beppe Grillo.



Grillo ha acusado a Conte de no tener visión política y de parecer dispuesto a romper con el movimiento, si bien ambos llegaron en julio a un acuerdo sobre la estructura y los estatutos de la formación atajando especulaciones de una posible escisión.



"Finalmente el intenso trabajo de los últimos meses dio sus frutos", ha subrayado el ex primer ministro en su perfil de Facebook tras el anunció de su victoria.



Conte ha incidido en que contar con el apoyo de una "mayoría abrumadora de votantes" le ha dado "mucha energía", pero también "gran responsabilidad", por lo que hará "todo lo posible para no defraudar".



"A partir de septiembre viajaré por toda Italia y en unos meses, espero que a fin de año, seremos el programa de gobierno más participativo y articulado que jamás se haya desarrollado. Siento una gran ilusión y un gran deseo de participar, todos trabajamos juntos, con la cabeza y el corazón por el bien de Italia", ha continuado.



Otra figura clave del Movimiento, el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, ha felicitado a Conte. "Otra gran prueba de participación y excelente resultado. Ahora volvemos a empezar más fuertes que antes con Conte como presidente", ha apostillado.



Por su parte, el M5S ha apuntado, en su perfil de Facebook, que con esta elección se inicia una "nueva etapa" para el movimiento, "un punto de inflexión". "El movimiento evoluciona, cambia, crece para dar respuestas concretas a la ciudadanía, sin olvidar sus principios y valores, confirmados en el estatuto aprobado por una gran mayoría hace dos días", ha señalado.