Isabel Pantoja, vuelve a los escenarios un año y medio después de su último concierto

Isabel Pantoja posa durante la presentación del programa de televisión 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'



MADRID, 6 (CHANCE)



Si bien Isabel Pantoja está viviendo su año más complicado a nivel personal donde se ha quedado completamente sola y sin el apoyo de sus hijos, la tonadillera no goza de mejor suerte a nivel profesional donde ya suma más de un año y medio sin subirse a un escenario. Aunque la pandemia de la Covid-19 ha afectado especialmente al mundo de la cultura obligando a muchos artistas a suspender sus conciertos, Isabel ha logrado conseguir una nueva cita para reunirse con sus fans, mañana sábado 7 de agosto en Jerez.Con esta nueva fecha en el calendario, lejos queda ya su última actuación durante el polémico concierto del Wizink Center de Madrid en el que los problemas de sonido y las críticas de muchos de los asistentes empañaron su actuación. Recluída en Cantora y totalmente entregada al cuidado de su madre, doña Ana, Isabel Pantoja no ha vuelto a los escenarios desde marzo de 2020 aunque sí que ha cumplido con sus compromisos profesionales con programas como 'Idol Kids' o 'Top Star ¿Cuánto vale tu voz?' que finalmente no tuvo el éxito esperado llegando a suspenderse por los bajos datos de audiencia.Aunque hace tan solo un mes pudimos ver a Isabel Pantoja fuera de Cantora acompañando a su hermano Agustín en los juzgados, lo cierto es que el pasado 2 de agosto Isabel se enfrentó a su cumpleaños más amargo en el que ninguno de sus hijos le acompañó, una imagen que seguramente se repetirá mañana cuando posiblemente ninguno de los miembros de su familia le acompañen durante el concierto. A la espera de conocer el desenlace judicial en el enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera, todo apunta a que la tonadillera también será la gran ausente en la próxima boda que ya prepara Anabel Pantoja con 'su negro'.