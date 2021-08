Irán.- EEUU insta al nuevo presidente de Irán a regresar "pronto" a las negociaciones del acuerdo nuclear

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha instado este jueves al nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a que "regrese pronto a las negociaciones" del acuerdo nuclear firmado en 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), ya que se trata de una "prioridad urgente" para Washington.



Así lo ha expresado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, en una rueda de prensa tras la toma de posesión del ultraconservador Raisi como nuevo presidente del país, tras su aplastante victoria en las últimas elecciones.



En su discurso en el acto, el presidente iraní ha subrayado que el programa nuclear de Irán "es completamente pacífico" y que el Estado "prohíbe las armas nucleares", las cuales, ha enfatizado, "no tienen cabida en la estrategia de defensa del país".



Por ello, ha señalado que las presiones internacionales "no impedirán que la nación iraní ejerza sus derechos legales", entre ellos "el derecho al desarrollo", por lo que ha vuelto a solicitar levantar las sanciones impuestas a la economía del país, mostrando su apoyo "a cualquier plan diplomático que busque ese objetivo".



Al respecto, Price ha dicho que si Raisi tiene "determinación en que se levanten las sanciones" debe mantener la negociación puesto que "precisamente, es lo que está sobre la mesa en Viena --donde se producen los diálogos--".



"Existe un régimen de sanciones estricto y completo contra Irán. Eso seguirá vigente contra Irán a menos que alcancemos un retorno mutuo al cumplimiento del JCPOA", ha reiterado.



El portavoz ha llamado así al mandatario iraní a volver a las negociaciones "para tratar de concluir el trabajo". "Nuestro mensaje a Raisi es el mismo que nuestro mensaje a sus predecesores: Estados Unidos defenderá y promoverá nuestros intereses de seguridad nacional y los de nuestros socios", ha apostillado.



Asimismo, ha añadido que espera que Teherán "aproveche la oportunidad ahora para promover soluciones diplomáticas", ya que el proceso "no puede continuar indefinidamente", ha aseverado.



"La oportunidad de lograr un retorno mutuo al cumplimiento del JCPOA no durará para siempre. Cuanto más se prolongue esto, las ventajas para nuestra seguridad nacional que se acumularían con un retorno mutuo al cumplimiento, comenzarán a debilitarse por los avances que Irán puede hacer mientras los grilletes actualmente se eliminan de su programa nuclear", ha lamentado Price.



El Gobierno de Irán afirmó el 19 de julio que la próxima ronda de conversaciones en Viena tendría lugar una vez que el presidente electo, Raisi, jurase el cargo, lo que ha sucedido este jueves, tras el estancamiento de los contactos. No obstante, Teherán afirmó previamente que su postura no sufrirá modificaciones tras la salida de Hasán Rohani de la Presidencia.



Irán anunció la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, las autoridades iraníes han defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.