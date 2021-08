"Hydra" vuela en la bahía de Palma y es claro favorito para el triunfo final

El rey Felipe VI, a bordo del Aifos 500 durante la jornada del viernes de la Copa del Rey de vela que se disputa estos días en la bahía de Palma. EFE/Nico Martínez/Copa del Rey Mapfre

Palma, 6 ago (EFE).- El "Hydra" de Óscar Chávez y patroneado por el campeón olímpico Fernando León ha acentuado su dominio en la clase estrella de la Copa del Rey Mapfre de vela -BMW ORC 1- al sumar dos primeros puestos este viernes y ya es un firme candidato a coronarse vencedor en la bahía de Palma, donde están compitiendo más de 1.000 regatistas de 105 equipos de 19 países.

El "Aifos 500" del rey Felipe VI afrontará la regata decisiva situado en la cuarta posición, detrás del "Hydra", "From now on"" y "Rats on fire" tras una jornada que se atrasó una hora por la falta de viento.

Varios factores han coincidido para que el DK 46 "Hydra", un barco español que navega con bandera de Hong Kong, se presente a la batalla final como ganador virtual de su categoría al sacarle 6, 9 y 13 puntos de ventaja a sus rivales directos.

En su tripulación navegan tres medallistas de oro olímpicos: Fernando León y Pepote Ballester en la clase Tornado en Atlanta-96, y Kiko Sánchez Luna en 470 en Barcelona-92 (junto a Jordi Calafat).

También destacan Guillermo Altadill, uno de los navegantes con mayor experiencia en materia de vueltas al mundo y el "caña" José María Ponce, que ha navegado junto a los mejores patrones del circuito internacional de vela.

El "Hydra", además, es la embarcación que ha ganado las dos últimas Copa del Rey Mapfre con el nombre de "Estrella Damm".

Con todo a su favor, mucho tendrían que variar las cosas en la jornada final para que el líder de la clase BMW ORC 1, no levantara este sábado la ansiada Copa del Rey Mapfre.

Otro barco que llega a la gran final con excelentes opciones de triunfo es el "Teatro Soho Caixa Bank", armado por Javier Banderas y con Daniel Cuevas a la caña, y que busca su quinta victoria en la Copa del Rey Mapfre

Su dominio ha sido aplastante en BMW ORC 2 con pleno de victorias y solo un segundo puesto a lo largo de la semana. La embarcación modelo Cisne 42 suma 6 puntos, frente a los 12 del segundo, "M8" y los 18,5 de "Defcom Seguridad".

Los líderes de las otras siete clases desplegadas en los tres campos de regata de la Bahía de Palma, y favoritos para el título son: "Velas de Élite El Carmen" (BMW ORC 3); "Alegre" (BMW IRC); "Earlybird" (ClubSwan 50); "Natalia" (ClubSwan 42); "Punto G" (ClubSwan 36); "Déjalo ser" (Herbalife J70) y "Dorsia Covirán) (Sotheby's Women's Cup).