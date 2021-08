Huelva.- Pablo López llega este viernes al Foro con su nuevo disco 'Unikornio. Once millones de versos después de ti'

05-08-2021 El cantante Pablo López. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA DIPUTACIÓN DE HUELVA



HUELVA, 6 (EUROPA PRESS)



El cantante malagueño Pablo López llega este viernes al Foro Iberoamericano de La Rábida, en Huelva, con su gira 'Mayday & Stay Tour'. Este concierto se enmarca dentro de la programación estival, organizada por la Diputación de Huelva, de 'Las Noches del Foro'.



Este, inicia los conciertos de agosto del Foro y en él, el artista presentar su nuevo trabajo, 'Unikornio. Once millones de versos después de ti'. Un esperado nuevo disco que, según sus palabras del autor, es el resurgir de las cenizas, "un viaje al encuentro de una luz que siempre estuvo ahí".



Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, este cuarto álbum del músico está concebido como si fuera el guion de una película que consta de dos partes.



La primera es MAYDAY (código de emergencia) y la segunda STAY ("me quedo"). 'La Niña de la Linterna' es la canción que guía la luz del nuevo disco, "donde la quema del piano que toca López y las cenizas que se generan de él y adquieren un protagonismo especial, pues de ellas resurgirá, cual ave fénix, lo nuevo de Pablo López". Siempre en constante evolución personal y artística, este año emocionará al público con el que seguro será su mejor directo hasta la fecha.



La Diputación ha destacado la "grandilocuencia musical" en las 10 canciones que forman esta nueva aventura de Pablo López compuestas y producidas por el propio artista entre Los Ángeles, Las Vegas, Barcelona y Madrid y de las que ya conocemos Mámano, Mariposa y KLPSO.



Este disco, también cuenta con la participación de la London Metropolitan Orchestra dirigida por Andy Brown desde los míticos estudios de Abbey Road. Pablo López vuelve con su nueva gira Mayday & Stay Tour. Tras haberse sobrepuesto en 2020 a la pandemia y después de lanzar su último álbum 'Unikornio, once millones de versos después de ti'.



Esta nueva aventura comenzó en abril y se desarrollará a lo largo de los meses estivales se interpretarán por primera vez en directo sus nuevos temas. Se ha diseñado una escenografía y una formación musical nuevas acorde con el rumbo que han tomado sus últimas producciones.



Pablo López "canta y compone como vive, y vive como es. Sin pretender nada, transmitiendo con cada palabra, con cada estrofa, ese punto de locura y de libertad, de honestidad consigo mismo y con la música, que es el mundo, su mundo", han destacado desde la Diputación.



Con una trayectoria que le ha situado como uno de los autores más destacados del panorama musical, el artista está viviendo el mejor momento de su carrera profesional, y el éxito de su nuevo disco no ha hecho más que confirmar su consolidación definitiva como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento.



"No me quiero bajar nunca de esta nube, de prácticamente no tener para tomarme un café, de una situación en la que solo podía pensar en cómo sobrevivir, a de repente verme haciendo cosas que ni podía soñar", ha destacado el artista, que ha destacado su agradecimiento constante a la vida y a la gente que está con él desde el principio.



ESPECTÁCULOS DEL FORO



El regreso de Las Noches del Foro, tras el parón del verano pasado por la pandemia, ha permitido la vuelta de la música en vivo al Foro Iberoamericano de La Rábida, a los solistas y grupos que llevan meses deseando subirse a un escenario. Y al público "que los espera ilusionado para volver a vivir con ellos esa magia y esa unión que se produce los conciertos en directo y que tanto se ha echado de menos", han destacado desde la institución provincial.



Este año la programación, está integrada por total de nueve espectáculos marcados por la calidad y la diversidad, con una oferta amplia para todos los públicos, seña de identidad del Foro. De ellos, seis se han celebrado en el mes de julio: Ara Malikian, El Barrio, God save The Queen. Niña Pastori, Aitana y El Kanka.



Todos ellos con un denominador común: que se enmarcan en el llamado 'Boutique Cabaret Festival', una productora de conciertos y espectáculos adaptado a los requisitos de la llamada "nueva normalidad".



Tras el concierto de mañana de Pablo López, el escenario rabideño acogerá el directo de Rozalem, el domingo 15 de agosto, y a Miguel Poveda el sábado 21, que será el encargado de clausurar las Noches del Foro de esta temporada.



Los conciertos del Foro constituyen una las programaciones mejor valoradas tanto por la ciudadanía de la provincia de Huelva como por quienes nos visitan durante los meses de verano. Por eso, la Diputación siempre la ha cuidado, además de invertir en un espacio como el Foro Iberoamericano, un referente de los lugares colombinos y uno de los principales espacios culturales de la provincia.