Gianmarco Orestini contesta enfadado a Alejandro Albalá: "El único reventado es él"

MADRID, 6 (CHANCE)



Sus críticas a Olga Moreno tras su rotunda victoria en 'Supervivientes' y sus declaraciones en diferentes programas asegurando que la mujer de Antonio David Flores es una interesada, una mentirosa y una tramposa le han valido a Gianmarco Orestini las críticas de todos los defensores de la sevillana, que le acusan de tener "muy mal perder"



Alejandro Albalá, uno de los grandes amigos de Olga durante todo el reality, se sentaba este jueves en 'El programa del verano' y, sin dudarlo, tachaba a Gianmarco de "reventado" por no haber ganado él y de poco elegante por no felicitar a la archienemiga de Rocío Carrasco por su victoria en 'Supervivientes'.



Unas palabras a las que ahora, implacable, responde el italiano, dejando claro que poco le importa lo que Albalá ópine de él. "Alejandro cada vez que habla dice siempre cosas fuera de luga., el único reventado es él porque está pendiente de todo lo que hago yo mientras tanto yo de él me importa* una mierda", ha sentenciado Gianmarco, bastante molesto porque le tachen de "reventado" por su derrota frente a Olga.



Pero no es esta la última polémica que persigue al modelo, que ha protagonizado un tenso encuentro con Sofía Suescun en 'Ven a cenar conmigo gourmet' y que ahora destapa que Terelu Campos no es como parece. "Sofía es una gran maleducada y tienes que saber que cuando tú haces un programa y hay una persona que está cocinando para todos, un mínimo de respeto por alguien que cocina sin ponerte siempre a pensar que tú eres lo mejor que los demás. Iba con una estrategia clara", ha asegurado Gianmarco, revelando además que "Terelu ha sido como Sofía y no me ha gustado". "Ella también estaba subidita, pero habría tantas cosas que contar, algunas cosas no se han visto y yo lo he vivido", afirma el italiano, sin querer entrar en detalles.



Por último, y disfrutando al máximo de su soltería, el ex de Adara Molinero prefiere no 'mojarse' acerca de la ruptura de la influencer y Rodri Fuertes. "Sinceramente no sé nada y me importa un carajo, por lo tanto. Son personas que no me interesan, han pasado ya dos años y no sé nada", sentencia.