G7 señala a Irán por el ataque mortal contra un petrolero; EEUU publica "pruebas"

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 señalaron el viernes a Irán como responsable de un mortal ataque contra un petrolero el 29 de julio, mientras el ejército estadounidense difundió detalles del dron explosivo que fue utilizado y aseguró que había sido producido en ese país.

En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó discutir el lunes el ataque ocurrido frente a la costa de Omán, a medida que aumentaba la presión sobre Teherán.

"Todas las pruebas disponibles apuntan claramente a Irán", afirmaron los ministros del G7 en una declaración conjunta, denunciando un "ataque deliberado y dirigido" sin "ninguna justificación".

El 29 de julio, el "MT Mercer Street", un petrolero gestionado por una empresa propiedad de un multimillonario israelí, fue objeto de un ataque frente a las costas de Omán, que se cobró la vida de un guardia de seguridad británico y un miembro de la tripulación rumano.

Irán negó rotundamente tener relación alguna con el ataque, que se produjo en un momento en el que aumentan las tensiones en la región y en el que las conversaciones para reactivar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní están estancadas.

Según Teherán, se trata de "acusaciones infundadas" y advirtió que la República Islámica no dudaría en "defenderse".

Los ministros del G7 dijeron que "los buques deben poder navegar libremente de acuerdo con el derecho internacional", y se comprometieron a "hacer todo lo posible para proteger toda la navegación, de la que depende la economía mundial".

"El comportamiento de Irán, así como su apoyo a fuerzas que actúan como relevo y a los actores armados no estatales, amenaza la paz y la seguridad internacionales", dijeron los siete ministros (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón) y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.

Estados Unidos y los países europeos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reiteraron las mismas acusaciones durante una reunión a puerta cerrada en Nueva York, declaró a la prensa la embajadora británica, Barbara Woodward.

"El Reino Unido informó al Consejo de las pruebas que tenemos", dijo. "Esas pruebas son irrefutables: el Reino Unido sabe que Irán es responsable de ese ataque", afirmó.

"La puerta de la diplomacia y del diálogo sigue abierta, pero si Irán decide no tomar ese camino, lo consideraremos responsable y le haremos pagar las consecuencias", añadió.

El Consejo de Seguridad se reunirá el lunes por la mañana para debatir sobre "seguridad marítima", a raíz del ataque.

- Producido en Irán -

En tanto, el Mando Central de Estados Unidos (CentCom), que opera en Medio Oriente, dio a conocer los resultados de su investigación inicial y dijo que los restos del avión no tripulado indicaban que había sido fabricado en Irán.

El CentCom dijo que en el ataque se lanzaron tres drones de un solo uso cargados de explosivos, pero los dos primeros no lograron impactar en el barco y se precipitaron al mar.

Los investigadores recuperaron los restos de uno de ellos.

El tercer avión no tripulado impactó contra el barco, explotando y dejando un agujero de dos metros en el techo del puente.

El CentCom dijo que el avión no tripulado había sido cargado con el explosivo RDX, y que las piezas recuperadas "eran casi idénticas a muestras recogidas anteriormente de drones iraníes de ataque", o vehículos aéreos no tripulados.

"Los expertos estadounidenses concluyeron, basándose en las pruebas, que este vehículo aéreo no tripulado fue fabricado en Irán", añadió.

El CentCom no dijo desde dónde se lanzaron los aviones no tripulados, pero aseguró: "La distancia desde la costa iraní hasta los lugares de los ataques estaba dentro del alcance de los vehículos aéreos no tripulados de ataque iraníes que se documentaron".

El Mercer Street es un petrolero operado por Zodiac Maritime, controlada por Israel.

El Pentágono dijo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, habló el viernes con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, sobre el incidente.

Ambos "expresaron su preocupación por la proliferación y el empleo por parte de Irán de vehículos aéreos no tripulados de ataque en toda la región y se comprometieron a seguir cooperando estrechamente en materia de seguridad regional", dijo el Pentágono en un comunicado.

Durante años, Israel e Irán se enfrentan directa o indirectamente en Líbano, Siria, Irak y la Franja de Gaza. Pero en los últimos meses, la rivalidad se trasladó al mar con una misteriosa serie de sabotajes y ataques.

vl/sg/pc-jvb/es/yo/ll