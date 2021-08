Firma de inversiones de Gates transfiere US$1.000M de Canadian

(Bloomberg) -- Esta semana, Cascade Investment, de Bill Gates, dispuso de más de US$1.000 millones en acciones en Canadian National Railway Co. para una “transacción privada”, días después de que el fundador de Microsoft Corp. y Melinda French Gates finalizaron su divorcio.

Cascade transfirió la propiedad y el control de más de 9,5 millones de acciones sin contraprestación, según un comunicado de la firma con sede en Kirkland, Washington. El anuncio no especifica quién recibió las acciones.

Una portavoz de French Gates y un representante de Cascade no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La oficina de inversiones de Gates, dirigida por Michael Larson, todavía posee el 11% de la compañía ferroviaria canadiense, con un valor de cerca de US$8.500 millones.

Cascade ya había reducido su propiedad después de transferir 14,1 millones de acciones de Canadian National a French Gates, según una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores con fecha del 3 de mayo, el mismo día en que los Gates anunciaron que se iban a divorciar después de 27 años de matrimonio. Las acciones de Canadian National han registrado poco cambio desde entonces.

Tras el anuncio, French Gates, de 56 años, recibió otras acciones de Cascade, por un total de más de US$3.000 millones, una fracción de su fortuna de US$146.000 millones en ese momento. Desde entonces no ha habido transferencias públicas. La disolución de su matrimonio, presentada el lunes, indica que había un acuerdo de separación, sin revelar los términos.

Bill Gates, de 65 años, está valorado en US$152.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Esta semana habló públicamente sobre el divorcio y su asociación con el difunto estafador pedófilo Jeffrey Epstein, cuyas reuniones con Gates pueden haber causado conflictos en el matrimonio de este último, según el New York Times.

Gates también dijo que todavía está en contacto con French Gates porque continuarán trabajando juntos en su fundación de US$65.000 millones. El mes pasado, la fundación dijo que French Gates podría renunciar a sus roles allí si la expareja ya no puede trabajar junta. Gates dijo que espera que eso no suceda.

“Melinda aporta fortalezas increíbles”, comentó Gates.

Nota Original:Gates’s Cascade Transfers $1 Billion of Canadian National (1)

