Extienden otras dos semanas el máximo nivel de restricciones en Seúl

EFE/EPA/YONHAP

Seúl, 6 ago (EFE).- Las autoridades surcoreanas extendieron hoy otras dos semanas, hasta el 22 de agosto, el máximo nivel de restricciones para la región en torno a Seúl, donde vive la mitad del país, debido al persistente nivel de contagios de COVID-19.

De este modo en Seúl, la circundante provincia de Gyeonggi y la adyacente ciudad de Incheon se mantendrá el nivel 4 de restricciones, en el cual permanecen desde el pasado 12 de julio.

El nivel 4 permite reuniones de un máximo de cuatro personas (medida que lleva en vigor en la región capitalina desde diciembre), pero entre las 18:00 y las 5.00 solo pueden juntarse dos personas como máximo.

Además, los estadios deportivos no pueden tener público, las discotecas deben cerrar, las clases en los colegios deben ser enteramente en línea y los bares y restaurantes deben cerrar a las 22:00.

El resto del país permanecerá a su vez en el nivel 3, el segundo más estricto y que prohíbe reuniones de más de cuatro personas, otras dos semanas.

El primer ministro surcoreano, Kim Boo-kyum, que coordina el grupo de respuesta nacional a la pandemia, dijo hoy en una reunión que "la paciencia de la gente" ha ayudado a contener el ritmo de infecciones, pero que este aún no ha logrado ralentizarse.

Subrayó, en declaraciones que recoge la agencia Yonhap, que extender las restricciones no ha sido una decisión fácil y pidió perdón a los pequeños negocios familiares, que son los que más están sufriendo con las restricciones.

Desde hace un mes Corea del Sur, uno de los países que mejor ha controlado la pandemia (suma unos 207.000 contagios y 2.100 muertos en total), viene registrando más de 1.000 nuevos casos diarios ante el auge de la variante delta del virus y la escasez en el suministro global de vacunas (solo el 15 % tiene pauta completa).

La variante delta, más contagiosa, ha ido detectándose cada vez con más frecuencia en el país asiático y, aunque hasta la fecha solo se han reportado unos 4.900 casos, unos 1.900 corresponden solo a los últimos siete días, por lo que las autoridades locales prevén que sea el tipo predominante en las próximas semanas.